州巧斥逾20億元資金 台灣、中國與越南等地同步擴產

金屬沖壓件廠州巧 (3543-TW) 啟動海外子公司盈餘匯回，並將投入逾 20 億元資金，同步在台灣、中國、越南廠等地擴產；今年雖受估列所得稅費用影響，營運恐面臨虧損，但明年表現將會優於今年。

州巧今年第四季起啟動海外子公司盈餘匯回，總金額約 27 億元，其中，10 億元將配合未來客戶返台所需資金運用，17 億元仍將放在中國子公司帳上，但據國際會計準則先估列所得稅費用約 4.5 億元，未來不再有相關所得稅費用產生。

州巧董事長李樹裔表示，部分匯回盈餘將加大在台投資，也規劃未來開發新事業、南向布局、及配合光電客戶返台等商機，目前計畫在中台灣購地，興建家居用金屬沖壓件，也會配合光電客戶返台擴廠。

李樹裔表示，將投入 3 億元在越南廠第二期及第三期建廠，越南廠第一期主要因應光電客戶顯示器等產品需求，未來還會增加汽機車零組件、醫療床產線，預計明年第三季投產。

除越南廠外，州巧也將在中國市場擴產，將投資 5 億元擴充蘇州廠光電產能，投入 4 億元在廈門廠新增醫療床、車用面板零組件產線，預計 2022 年投產，瞄準內需市場。

展望後市，李樹裔表示，第四季本業將持平表現，排除所得稅費用因素，本業今年還是會獲利，但整體營運將虧損，不過，明年營運表現將會優於今年。

