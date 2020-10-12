瑞銀：受惠這3項原因 美股有望持續上漲

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對美國經濟帶來衝擊，新一輪的紓困措施也遲遲未達成協議，美股市走勢震盪。不過，瑞銀 (UBS) 在報告中表示，仍看好美股長期走勢，認為刺激方案將會推出，美國有望持續上漲。

瑞銀指出，由於即將舉行的美國總統大選、日益緊張的美中局勢、歐洲疫情升溫等，都將在短期內使得股市出現波動。不過，從長遠來看，有 3 大原因將使美股能持續上漲，其中包括，美國兩黨最終仍會達成紓困協商、美國聯準會 (Fed) 將持續為美國經濟帶來支持、以及醫療發展有望帶來新的突破。該行建議投資者應將從中布局投資組合，以從下一波漲勢受益。

瑞銀也建議，投資者布局美國中型股，原因在於該行預期明年美國中型股收益增長將超過大型股，也將會是中型股上漲的關鍵動能。此外，瑞銀也預期，新興市場價值股在未來的 6 至 12 個月內，有可能上漲超過 MSCI 新興市場指數 10% 至 15%。

瑞銀也看好英國股市，主因是 2021 年的企業獲利反彈將有助於提振英國股市，並且英國有協議脫歐的可能性大。除此之外，英國產業風險傾向於防禦性和醫療保健，這兩者都更具韌性，都將有助於英國股市。

瑞銀也提到了全球消費品牌，表示寬鬆貨幣政策和財政刺激措施將為疫情後的消費者支出帶來支持。「我們認為全球消費品牌將是消費者環境改善後的主要受益者，將會實現更好的收益增長。」