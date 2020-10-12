慶祝特區成立40週年 深圳推五年優惠政策

在深圳特區建立 40 週年慶祝大會 (10 月 14 日) 前，周日 (11 日) 晚間中國官媒刊登中國國務院印發的 2020～2025 年深圳先行示範區綜合改革試點方案。該方案內容在擴大深圳地區市場准入、資本市場、數位人民幣、國企改革、粵港澳大灣區、吸引人才、智慧財產權等等領域均有更進一步優惠政策。
此外該方案也在改善要素市場化配置體制、打造市場化法治化國際化經商環境、完善科技創新環境制度、完善高水準開放型經濟體制、完善民生服務供給體制、完善生態環境和城市空間治理體制，及強化保障措施等 7 大層面做出規劃。
試點方案核心摘要如下：
- 推動創業板改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證 (CDR)。建立新三板掛牌公司轉板上市機制。
- 支持數位人民幣內部封測，推動數位人民幣的研發應用和國際合作。
- 支持建設粵港澳大灣區數據平台，研究設立數據交易市場或利用現有交易場所展開數據交易。
- 支持將國務院授權的永久農田外的農地轉為建設用地，在符合國土空間規劃要求的前提下，推動二三產業混合用地。
- 深化「深汕特別合作區」等區域農村土地制度改革。
- 深入推動區域性國企綜合改革試驗，支持建立和完善符合市場經濟規律與企業家成長規律的國營事業經理人管理機制。
- 在全中國統一的市場准入負面清單基礎上，制定深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電信、公用事業、交通運輸、教育等領域市場准入。進一步放寬前緣技術領域的外商投資准入限制。
- 打造保護知識產權標桿城市，實施知識產權領域以信用為基礎的分級分類監管。
- 擴大金融業、航運業等對外開放。推動構建與國際接軌的金融規則體系。賦予深圳國際航行船舶保稅加油許可權，進一步放開保稅燃料油供應市場。
- 支持外籍高階人才認定標準，為符合條件的外籍人員辦理 R 字簽證和提供出入境便利。
- 支持在深圳展開國際前緣藥品臨床應用。支持完善重大疫情防疫機制，健全公共衛生應急管理體系。