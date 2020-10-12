慶祝特區成立40週年 深圳推五年優惠政策

在深圳特區建立 40 週年慶祝大會 (10 月 14 日) 前，周日 (11 日) 晚間中國官媒刊登中國國務院印發的 2020～2025 年深圳先行示範區綜合改革試點方案。該方案內容在擴大深圳地區市場准入、資本市場、數位人民幣、國企改革、粵港澳大灣區、吸引人才、智慧財產權等等領域均有更進一步優惠政策。

此外該方案也在改善要素市場化配置體制、打造市場化法治化國際化經商環境、完善科技創新環境制度、完善高水準開放型經濟體制、完善民生服務供給體制、完善生態環境和城市空間治理體制，及強化保障措施等 7 大層面做出規劃。

試點方案核心摘要如下：