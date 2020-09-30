英國第二季GDP萎縮19.8% 略好於原先預期

據英國國家統計局 (ONS) 在週三 (30 日) 發布的數據顯示，英國第二季 GDP 較上一季下跌 19.8%，略好於市場預期，顯示在防疫封鎖期間，英國經濟萎縮幅度小於原先預期。

數據指出，英國第二季 GDP 季減 19.8%，好於市場預期的萎縮 20.4%，好於前值的萎縮 20.4%，年減 21.5%，略好於市場預期的萎縮 21.7%，好於前值的萎縮 21.7%。

儘管數據略好於預期，英國經濟萎縮幅度仍創下歷史紀錄，並且面臨最嚴重的衰退。在今年前六個月內，該國經濟萎縮了近四分之一，這是現代歷史上最嚴重的衰退。

Premier Miton 基金經理 Jon Hudson 表示，迄今為止，經濟數據較央行原先假設要好，但是隨著新增病例數回升和防疫封鎖的增加，這種情況可能很快就會逆轉。

英國央行行長 Andrew Bailey 表示，自從 5 月起防疫封鎖有所緩解以來，英國經濟已大幅反彈，但是有鑑於該國大部分地區仍處在防疫封鎖當中，且近期新增病例數的激增，復甦步伐可能出現疲軟，失業率恐將上升，預期年底失業率將升至 7.5%。此外，Bailey 也預估英國第三季 GDP 將落在萎縮 7% 至 10% 之間。

英國央行預估，到今年年底，英國經濟仍將較疫情前水平萎縮 9.5%，並預期要見到經濟全面復甦將等到 2021 年下半年。

另外，據調查顯示，70 位經濟學家平均預期，英國經濟將在今年萎縮 9.7%，超過先前預期的 9.1%。最壞的情況下，英國經濟恐在今年萎縮 14.2%，至 2021 年才會恢復成長 6.2%。