高盛：英國與歐盟有望11月初達成「單薄的」協議

高盛 (Goldman Sachs) 週一 (5 日) 表示，儘管不能排除談判破裂的風險，但英國和歐盟很可能在 11 月初達成脫歐協議。

高盛分析師在給客戶的報告中說，他們的核心觀點仍然是，雙方會在 11 月初達成一項「單薄的」零關稅或配額貿易協議，隨後在 12 月底批准此項協議。

高盛表示，不能排除談判破裂的風險，這一可能性將持續到歐洲理事會本月中旬會議之後。

在過去的一週裡，英鎊多頭仍堅守英國協議脫歐的希望，讓英鎊維持相當強的彈性，但分析師認為，隨著談判進展，未來幾週將有波動性增加的風險。

英鎊兌美元週一維持在 1.2935 附近，幾乎沒有變化。