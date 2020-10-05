高盛：英國與歐盟有望11月初達成「單薄的」協議(圖:AFP)Tag英國脫歐協議硬脫歐英鎊高盛高盛 (Goldman Sachs) 週一 (5 日) 表示，儘管不能排除談判破裂的風險，但英國和歐盟很可能在 11 月初達成脫歐協議。 高盛分析師在給客戶的報告中說，他們的核心觀點仍然是，雙方會在 11 月初達成一項「單薄的」零關稅或配額貿易協議，隨後在 12 月底批准此項協議。 高盛表示，不能排除談判破裂的風險，這一可能性將持續到歐洲理事會本月中旬會議之後。 在過去的一週裡，英鎊多頭仍堅守英國協議脫歐的希望，讓英鎊維持相當強的彈性，但分析師認為，隨著談判進展，未來幾週將有波動性增加的風險。 英鎊兌美元週一維持在 1.2935 附近，幾乎沒有變化。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT延伸閱讀前歐盟主席：無協議脫歐是最可能的結果英官員承認：強生政府試圖修改脫歐協議 雖然這違背國際法英國脫歐後第一項重大貿易協議：99%英輸日商品免關稅大摩：英國「硬脫歐」機率增至40%英國政府爭議法案在下議院闖過頭關 脫歐不確定性擴大知情人士：因英國脫歐 摩根大通將把2000億歐元資產轉移至德國歐盟向英國發正式通知信 就違反脫歐協議啟動法律行動