蘋果新品發表、台積電法說、國安基金例會 本週大事預告

蘋果預計在台灣時間的周三 (14 日) 凌晨 1 點舉辦第二次秋季發表會，外界預期，iPhone 12 系列將首度亮相，AirTags 與其他新品也將問世，台積電則在周四召開法說會，市場關注六大重點，另外，國安基金周一將召開例會，決定是否繼續護盤，以下是本周大事預告：

蘋果新品發表會 13 日登場 iPhone 12 真的要來了

蘋果繼上次 9 月 15 日舉行秋季發表會後，預計在美西時間 10 月 13 日上午 10 點，也就是台灣時間 14 日的凌晨 1 點，舉行二度秋季發表會，外界預期，此次果迷期待的 iPhone 12 系列將正式亮相，AirTags 與其他新品也將一同問世。

隨著蘋果新品問世，外界看好，蘋果供應鏈包括台積電、鴻海、和碩等營運可望加溫，預計鴻海第四季營收將來到全年最高峰，季增幅上看 3-5 成。

台積電法說關注六大重點 三度上修資本支出機率高

晶圓代工龍頭台積電周四 (15 日) 召開法說會，除第四季與明年營運與產業展望外，市場關注六大重點，包括全年資本支出、全年營收成長預估、明年 5G 手機滲透率、3 奈米等先進製程產能規劃、八吋市況展望，以及華為禁令影響潛在的訂單調整。

其中，台積電今年以來已二度上修資本支出，達 160-170 億美元，法人指出，台積電第四季資本支出 52.7 億美元，全年將超過 243 億美元，遠高於今年高標 170 億美元，三度上修資本支出機會大，總金額上看 200 億美元。

國安基金周一開例會 決定是否繼續護盤

國安基金委員會將在周一 (12 日) 召開第三季例會，屆時將決定國安基金是否續留守待命；據了解，隨著美國總統大選逼近，且國際疫情仍未趨緩，影響股市變數仍多，預期國安基金將繼續在留在牛棚熱身，以便隨時上場救援。

今年初新冠肺炎疫情引發全球股災，台股第一季一度跌破 10 年線關卡，擔憂疫情前景不明，股市恐跌跌不休，進而擾亂金融市場秩序，因此國安基金委員會自 3 月 19 日召開臨時委員會拍板，授權國安基金待命隨時登板救援。

楊金龍立院周四備詢 新台幣強升成焦點

央行總裁楊金龍將在周四 (15 日) 出席立院備詢，市場關注，由於近期美元持續下跌，國際熱錢往亞洲流竄，新台幣不斷強升，加上先前在中國投資的台商陸續將資金匯回，帶動新台幣本周盤中升破彭淮南防線，更一度升抵 28.679 元，創下 2011 年來新高，未來新台幣走勢也將成為備詢焦點。

台灣智慧能源周 14 日登場 聚焦太陽能、風能領域

Energy Taiwan 2020 台灣國際智慧能源週預計在本月 14 至 16 日展開，以「能源轉型前瞻部署，打造智慧綠能科技島」為主題，從國內政策、能源產業面向切入，聚焦太陽能、風能及智慧儲能領域。