疫情衝擊影視娛樂 華納媒體擬裁員殃及HBO、華納兄弟

華爾街日報報導，知情人士透露，AT&T(T-US) 旗下的華納媒體 (WarnerMedia) 將推動組織調整，包括裁減至少數千名人力，HBO、華納兄弟影業 (Warner Bros) 據悉都會受波及。

華納媒體的電影票房、有線訂閱以及電視廣告，都因為疫情受到嚴重打擊。報導指出，這波裁員將遍及華納兄弟影業，以及 HBO、TBS、TNT 等電視頻道，希望透過這波整頓，精簡多達 20% 成本。

知情人士透露，華納媒體在今年初的總員工數接近 3 萬人。

疫情拖累許多戲院無法開放，好萊塢大片紛紛延遲上映，影視產業受到嚴重打擊。近幾個月以來，華納媒體的對手如迪士尼 (DIS-US)、康凱斯特 (CMCSA-US) 都宣布裁員。

此外，全球第二大院線商電影世界 (Cineworld) 也在 5 日宣布，暫時關閉在英國和美國所有戲院，力求生存。

華納兄弟影業最近將原定 10 月上映的「神力女超人 1984」延到 12 月，「沙丘」(Dune) 從今年 12 月延到 2021 年 10 月，新版「蝙蝠俠」更從 2021 年 10 月延至 2020 年春天。先前傳出蝙蝠俠拍攝作業停擺兩周，是因男主角羅伯派汀森 (Robert Pattinson) 染疫。

華納兄弟影業 8 月裁員逾 500 人，華納媒體也曾在 8 月初透露，將整頓 HBO Max 串流事業，包含裁員。

HBO Max 自 5 月底推出一個月後，僅 410 萬人開通帳號，遠不及 Netflix 和迪士尼。