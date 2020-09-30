加州主題樂園力撐七個月仍無法重開 迪士尼裁2.8萬人

迪士尼 (DIS-US) 加州主題樂園受疫情影響遲遲無法開園，周二 (29 日) 宣布裁撤 2.8 萬名員工，盤後股價一度挫跌近 2%。

迪士尼表示，公司盡力避免永久裁員，但疫情爆發七個月至今，加州設施還無法恢復營運，無法再撐下去。這波裁員主要影響主題公園、郵輪和零售業務，主管和正職員工都受影響，但 67% 仍為非正職員工。

迪士尼如今加入航空和旅遊業裁員行列，先前美國航空 (AAL-US) 警告將讓 1.9 萬名員工放無薪假，聯合航空 (UAL-US) 則計劃裁汰 1.2 萬人力。

最新決策也凸顯迪士尼在加州遇到的麻煩。迪士尼在加州經營的兩座主題樂園遲遲未能獲准，而其他地區已經恢復營運，例如佛州的四座主題樂園。

疫情爆發前，迪士尼在美國的主題樂園聘用逾 10 萬人力，這還不包括郵輪和其他業務。在止於去年 9 月底的會計年度中，迪士尼總員工數為 22.3 萬人。

迪士尼主題樂園業務董事長 Josh D’Amaro 說，公司持續透過科技減少不必要的人與人接觸，例如啟用線上菜單和行動支付，部分新措施有助減少人力需求。「我們已經削減支出、暫停資本計畫、讓員工放無薪假同時支付津貼，也盡可能做出調整提升經營效率，但在營運受到如此大限制的情況下，已經無法維持原本的聘僱人數。」

D’Amaro 說，加州不願解封，讓迪士尼營運雪上加霜。加州 19 名議員周一致函加州州長紐森 (Gavin Newson)，他們表示科學和數據已經證實主題樂園並非傳染來源，呼籲紐森讓加州的主權樂園重新開園。