瑞基前5月純益突破億元 每股賺2.35元

檢測試劑廠瑞基海洋 (4171-TW) 今 (13) 日公布自結，5 月稅後純益 5200 萬元，月增 40.54%、年增 1633%，每股純益 1.23 元；前 5 月稅後純益 1.1 億元，年增 189.47%，每股純益 2.35 元。

瑞基受惠新冠檢測試劑供不應求， 6 月營收 7121 萬元，創同期新高，月減 32.26%，年增 143.26%；第 2 季營收 2.56 億元，季增 10%、年增 232.47%，寫新猷。

瑞基指出，新冠檢測產品除出貨至既有的沙烏地阿拉伯中東地區、巴基斯坦、印尼與墨西哥外，6 月也開始新增阿根廷市場，另外，在英國則積極進行當地產品臨床測試，德國也同步洽詢當中。

由於檢測需求量暴增，訂單能見度高，瑞基也啟動擴產，除部分產品委外製造，也向中科承租廠房，將既有產線移至中科新廠，預計 8 月設備建置完成並開始試產；而既有的廠房剩餘空間，將導入自動化生產設備，若原物料供應穩定、設備調整順利、人力充足等條件都符合，目標本季產能可從 15 萬劑拉升至 100 萬劑。

價格方面，瑞基表示，過去檢測設備毛利率較低，約 50-60%，但疫情帶動檢測試劑需求量爆發，光是設備單價已從 1 萬美元提升至 1.4 萬美元，漲幅 4 成；試劑則受惠取得認證後，單價也從 10 美元，增加至 15-17.5 美元，產品單價提升下，可望挹注毛利率成長。