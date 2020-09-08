寶齡富錦斥5.94億元併購原料藥廠正峰 著眼兩大優勢

寶齡富錦 (1760-TW) 今 (8) 日宣布，斥 5.94 億元收購原料藥廠正峰化學公司，預計 11 月底前完成交割，總經理江宗明表示，看好併入正峰後有兩個優勢，包括旗下腎臟新藥拿百磷將擴大銷售市場，正峰為拿百磷原料供應商，有助供應鏈垂直整合，及正峰共有 16 張利基型藥證，有望挹注寶齡長期營運動能。

寶齡指出，擬以 5.94 億元收購正峰化學公司，預定股份轉換基準日為 11 月 30 日，股分轉換後，正峰將成為寶齡 100% 子公司，並將於 10 月 29 日召開股臨會討論決議，此外，由於目前寶齡帳上現金僅約 3.7 億元，後續將向銀行融資。

寶齡的腎臟新藥拿百磷目前銷售地區為日本、美國及台灣，其中台灣地區主要原料供應商為正峰；日本及美國地區則由其他原料藥廠供應。

江宗明指出，正峰為拿百磷原料檸檬酸鐵供應商，具備新製程技術「次世代」，該技術優勢包括可簡化生產流程、提高良率等，不過目前寶齡的腎臟新藥拿百磷，都尚未使用次世代技術生產。

寶齡看好台灣、美國市場銷量可望逐步成長，買下正峰後，對於未來拿百磷生產更具優勢，未來台灣市場將優先升級台灣生產設備，美國的部分則會向當地申請認證，未來次世代製程陸續導入 3 年後，營運可望發酵。

再者，正峰共有 16 張原料藥證，其中一張是管制用藥偽麻黃素藥證，該原料藥主要使用在感冒藥，全球每年用量約 400 噸，並銷售至歐美、中東、東南亞等，目前全球市占率約 1 成，年銷售額約 6000 萬元。

江宗明表示，雖然正峰具有利基型原料藥，但該公司無業務團隊，未來寶齡承接正峰藥證後，將沿用 4-5 張藥證進行生產，擴大銷售模式。

正峰廠房位於桃園觀音，占地約 4000 坪，年營收約 2 億元，由於持續改善製程，導致營運連 3 年虧損，寶齡表示，正峰未來提升產線製程技術，並擴大銷售地區，3 年內營運可望轉盈。