〈大立光法說〉單一客戶高階鏡頭生產全喊停 Q4營運保守、產能恐難滿載

大立光 (3008-TW) 今 (8) 日召開法說會，執行長林恩平對第四季營運看法保守，估 10 月營收與 9 月 51.25 億元差不多，11 月狀況目前仍看不到，且因有單一客戶高階手機鏡頭產品在第三季起完全喊停，不僅影響到第三季毛利率，也造成第四季稼動率難以達到滿載水準。

林恩平在法說會中指出，由於現階段手機品牌客戶端對搭載鏡頭，傾向採用中、低階產品，雖然部分產品因市場競爭多樣化考量少部分納入高階設計，但是也還在觀察市場銷售狀況，在此出貨產品組合狀況下，影響了第三季的毛利率表現。

同時，林恩平說，大立光有單一客戶高階手機鏡頭產品，第三季起完全喊停，不僅影響第三季毛利率，同時受此影響，造成大立光第四季稼動率難以達到滿載的水準。

林恩平說，大立光的手機鏡頭產品都是客製化，由手機廠在去年納入設計，並在今年交付模組廠組裝，產品價格也是今年上半年就談定，由於單一客戶因故完全停止高階產品拉貨，造成短時間內其他客戶也難由其他產品移入暨有產線填補產能。

法人擔憂，大立光在中、低階產品出貨比重拉高，且同樣產品又面對包括來自大陸對手包括舜宇光學、歐菲光的競爭壓力，是否市場將走向殺價競爭的紅海，並造成毛利率持續下滑，林恩平說，市場競爭壓力一直都有，大立光會在維持稼動率及毛利率之間尋求平衡點，除了市場產品單價的競爭外，也還有包括提高生產效率及良率，以提高毛利率。

大立光主要客戶之一的美商蘋果公司，將在台北時間 14 日凌晨發表年度旗艦新機，林恩平說，大立光也希望現有客戶年度新機可以賣得好，並追加採購量，在生產經濟規模提升下，也是提高毛利率的另一種方式。

另外，林恩平指出，大立光擴產腳步仍照進度進行中，已動工的新廠預計 2023 年完成，預計另一座台中新廠也將在今年第四季動工。

大立光 2020 年第三季營收 147.87 億元，毛利率 65.68%，季減 2.91 個百分點，年減 3.45 個百分點，稅後純益為 58.68 億元，季增 17.62%，年減 31.49%，單季每股純益為 43.74 元。大立光第三季匯損認列 7.1 億元，海外盈餘匯回課稅 6.5 億元。

大立光 2020 年前 3 季營收 406.52 億元，毛利率 67.94%，年減 0.19 個百分點，稅後純益為 175.77 億元，年減 12.86%，每股純益為 131.03 元。