與國際接軌、回歸保障本質 南山人壽MDRT人數年成長38%

南山人壽為回歸保險保障本質,並與世界頂尖標準接軌,全力推廣百萬圓桌協會(MDRT,Million Dollar Round Table)會員,今 (2020) 年南山人壽申請加入會員人數較往年有明顯成長,年成長率達 38%,明年將進一步以年成長率 1.6 倍為目標,有助強化專業服務價值。

MDRT 為全球壽險與金融服務專業人士的最高組織,由世界一流的壽險與金融服務專業人士組成,素有壽險界的奧斯卡獎的美譽。2020 年百萬圓桌協會會員的入選資格,需達年度累積有效保費收入一定門檻,且著重在保障型及長年期商品,一旦成為百萬圓桌會員,即象徵著金融服務業的優秀菁英。

南山人壽深耕台灣將近一甲子,此次透過培育業務夥伴成為 MDRT 菁英,把南山人壽的全人精神向世界展現。南山人壽表示,全球保險業的使命皆有共同的出發點,就是從做好客戶的每一張保單相關規劃做起,逐步擴及家庭、貢獻社會。此即 MDRT 全人理念在健康、家庭、精神、教育、財務、公益與事業間七大領域平衡的實踐,而南山人壽也鼓勵所有業務夥伴實踐此一精神。

南山人壽日前更舉辦「讓世界看見南山,讓南山貢獻世界」MDRT DAY 誓師活動,由副董事長尹崇堯及代理總經理范文偉率領五位地區業務副總,誓師將帶領所有業務夥伴成為亞洲一流國際保險人才。

南山人壽代理總經理范文偉表示,MDRT 著重在保障型商品及 A&H 商品的銷售,與南山人壽的商品發展主軸一致,因此期許在 MDRT 國際保險論壇中絕對不能缺席,為國爭光,榮耀台灣。

值得一提的是,今年南山 MDRT DAY,為了鼓勵業務夥伴與國際接軌,巧妙地將台灣國鳥藍鵲精神融入,作為 MDRT LOGO,藍鵲是群居動物,擁有相互扶持、合群對外的特性,象徵著南山人壽的組織文化,南山人齊心齊力站在山頭往國際飛去,在國際舞台上和高手切磋,讓世界看見南山,讓南山貢獻世界。

南山 MDRT DAY 活動當天,特別邀請第九任 MDRT 台灣分會會長方國誠進行「我的 MDRT 終身學習之旅」演講,以及曾是香港 100%MDRT 團隊總監周榮佳分享「以 100%MDRT 團隊成就大單」;方國誠強調,MDRT 除了是百萬圓桌協會會員,同時也是 Many people do right thing,大家一起做正確的事,站在客戶的角度思考,取得客戶的信賴。周榮佳則強調,一勤天下無難事,努力一定可以達到 MDRT。

南山人壽第一位 MDRT 終身會員、且 MDRT 會齡已達 15 年的業務經理吳錦芳表示,加入 MDRT 讓她重拾工作中屬於自己的熱情與動力,確認壽險事業的價值,透過每年參與 MDRT 年會,也將學習到的新觀念,例如資產規畫等,進一步與客戶分享、交流,建立專業的服務價值。而達成 MDRT,即是一種國際性榮耀的肯定,自己更能因此贏得客戶的信賴。

為協助業務夥伴加入 MDRT,實踐 MDRT 全人生活理念,南山人壽並舉辦 MDRT 志工研習營,培訓積極付出的志工,擔任講師,並進行分享,未來也可望前進海外 MDRT 擔任講師,真正身體力行實踐全人精神。南山人壽一方面要透過 MDRT 強化保障型商品銷售,另一方面也與國際接軌,提升南山人壽的國際能見度。

☆MDRT 小辭典

百萬圓桌協會(MDRT,Million Dollar Round Table)成立於 1927 年,為壽險理財專業人士的最高組織,是一個國際性獨立協會,包含來自世界 68 個國家、523 家人壽保險公司的 7 萬 2,000 名會員,均為世界一流的壽險與理財服務專業人士。