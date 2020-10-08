與國際接軌、回歸保障本質 南山人壽MDRT人數年成長38%

南山人壽為回歸保險保障本質，並與世界頂尖標準接軌，全力推廣百萬圓桌協會（MDRT，Million Dollar Round Table）會員，今 (2020) 年南山人壽申請加入會員人數較往年有明顯成長，年成長率達 38%，明年將進一步以年成長率 1.6 倍為目標，有助強化專業服務價值。

MDRT 為全球壽險與金融服務專業人士的最高組織，由世界一流的壽險與金融服務專業人士組成，素有壽險界的奧斯卡獎的美譽。2020 年百萬圓桌協會會員的入選資格，需達年度累積有效保費收入一定門檻，且著重在保障型及長年期商品，一旦成為百萬圓桌會員，即象徵著金融服務業的優秀菁英。

南山人壽深耕台灣將近一甲子，此次透過培育業務夥伴成為 MDRT 菁英，把南山人壽的全人精神向世界展現。南山人壽表示，全球保險業的使命皆有共同的出發點，就是從做好客戶的每一張保單相關規劃做起，逐步擴及家庭、貢獻社會。此即 MDRT 全人理念在健康、家庭、精神、教育、財務、公益與事業間七大領域平衡的實踐，而南山人壽也鼓勵所有業務夥伴實踐此一精神。

南山人壽日前更舉辦「讓世界看見南山，讓南山貢獻世界」MDRT DAY 誓師活動，由副董事長尹崇堯及代理總經理范文偉率領五位地區業務副總，誓師將帶領所有業務夥伴成為亞洲一流國際保險人才。

南山人壽代理總經理范文偉表示，MDRT 著重在保障型商品及 A&H 商品的銷售，與南山人壽的商品發展主軸一致，因此期許在 MDRT 國際保險論壇中絕對不能缺席，為國爭光，榮耀台灣。

值得一提的是，今年南山 MDRT DAY，為了鼓勵業務夥伴與國際接軌，巧妙地將台灣國鳥藍鵲精神融入，作為 MDRT LOGO，藍鵲是群居動物，擁有相互扶持、合群對外的特性，象徵著南山人壽的組織文化，南山人齊心齊力站在山頭往國際飛去，在國際舞台上和高手切磋，讓世界看見南山，讓南山貢獻世界。

南山 MDRT DAY 活動當天，特別邀請第九任 MDRT 台灣分會會長方國誠進行「我的 MDRT 終身學習之旅」演講，以及曾是香港 100％MDRT 團隊總監周榮佳分享「以 100％MDRT 團隊成就大單」；方國誠強調，MDRT 除了是百萬圓桌協會會員，同時也是 Many people do right thing，大家一起做正確的事，站在客戶的角度思考，取得客戶的信賴。周榮佳則強調，一勤天下無難事，努力一定可以達到 MDRT。

南山人壽第一位 MDRT 終身會員、且 MDRT 會齡已達 15 年的業務經理吳錦芳表示，加入 MDRT 讓她重拾工作中屬於自己的熱情與動力，確認壽險事業的價值，透過每年參與 MDRT 年會，也將學習到的新觀念，例如資產規畫等，進一步與客戶分享、交流，建立專業的服務價值。而達成 MDRT，即是一種國際性榮耀的肯定，自己更能因此贏得客戶的信賴。

為協助業務夥伴加入 MDRT，實踐 MDRT 全人生活理念，南山人壽並舉辦 MDRT 志工研習營，培訓積極付出的志工，擔任講師，並進行分享，未來也可望前進海外 MDRT 擔任講師，真正身體力行實踐全人精神。南山人壽一方面要透過 MDRT 強化保障型商品銷售，另一方面也與國際接軌，提升南山人壽的國際能見度。

☆MDRT 小辭典

百萬圓桌協會（MDRT，Million Dollar Round Table）成立於 1927 年，為壽險理財專業人士的最高組織，是一個國際性獨立協會，包含來自世界 68 個國家、523 家人壽保險公司的 7 萬 2,000 名會員，均為世界一流的壽險與理財服務專業人士。

