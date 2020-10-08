面板需求回溫 群創Q3營收年增17%攀近11季新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (8) 日公告 9 月合併營收，受惠電視、筆電、平板等需求帶動，大、中小尺寸出貨維持高檔，營收 263.53 億元，攀上 33 個月單月新高，第 3 季營收達 745.68 億元，季增 11.49%、年增 17.81%，則寫近 11 季新高。

群創 9 月營收月增 7.82%、年增 21.41%，為 2017 年 12 月以來，近 33 個月單月新高，今年前 9 月合併營收 1918.43 億元，年增 2.92%。

出貨方面，9 月大尺寸合併出貨量約 1250 萬片、持平上月，中小尺寸合併出貨量則達 2478 萬片，月減 1.9%；第 3 季大尺寸合併出貨量達 3775 萬片、季增 12.2%，中小尺寸出貨量 7405 萬片、季減 3.2%。

展望後市，法人指出，疫情帶動遠距商機發酵，第 4 季筆電、平板面板需求維持高檔，面板廠產能接近滿載，整體供不應求狀況將延續至年底，加上價格緩漲，面板廠營運將逐步轉佳。

集邦旗下 WitsView 日前公布 10 月上旬面板報價，面板價格延續 6 月以來漲勢，其中，55 吋電視面板均價 150 美元，較 9 月下旬上漲 3.4%；14 吋筆電面板均價 28 美元、漲幅 1.1%，顯示器面板價格則持平 9 月。

另一方面，中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公告 9 月營收達 6.37 億元，月增 7.02%、年減 11.95%，第 3 季營收達 17.84 億元，季增 0.24%、年減 22.15%。