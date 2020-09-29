明年電視面板出貨估年減4.1% 供不應求狀況將延續

市調機構集邦 (TrendForce) 旗下顯示器研究處今 (29) 日指出，電視面板受韓廠關閉產線，加上中國廠商新產線聚焦生產 IT、超大尺寸產品，預期明年整體電視面板供給將縮至 25664 萬片，年減 4.1%，也讓供需比從今年的 24% 縮減至 20%，供不應求狀況將延續。

集邦表示，今年電視面板尺寸持續增長，但受新產能建置速度減緩、IT 需求暢旺擠壓，估全年電視面板出貨量僅 26753 萬片、年減 6.2%，出貨面積則估達 169.6 百萬米平方、年增 0.7%，供需比來到 24%。

集邦分析師陳巧慧表示，雖然韓廠樂金顯示器計畫延後關廠時程，但韓廠電視面板產能僅占全球 3%，加上下半年面板廠新產能放量速度不如預期，對整體面板供不應求狀況改善有限。

集邦預期，在傳統旺季需求帶動下，第 3 季、第 4 季電視面板價格平均漲幅將分別達 30%、10%。

展望明年，集邦指出，中國華星光電 T7、惠科長沙 H5 將分別各有一條產線投產，但預期將以 IT 產品、大尺寸電視面板為主，估明年電視面板供給量將縮至 25664 萬片、年減 4.1%，出貨面積達 175.5 百萬米、年增 3.5%，平均尺寸則從 48.7 吋進一步擴大至 50 吋。