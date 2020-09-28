面板供需吃緊延續 10月顯示器、筆電面板價格維持小漲格局

筆電、顯示器等面板第 3 季在遠距辦公、遠距教學需求支撐下，價格持穩，展望第 4 季，研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，在品牌廠年底促銷備貨需求帶動下，10 月筆電、顯示器價格可望維持小漲格局。

下半年進入面板需求旺季，加上價格轉好，市場看好，面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 可望逐步擺脫虧損，而以中小尺寸面板為主的彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW) 等營運也將回溫。

群智表示，9 月主流顯示器面板模組價格小幅上漲，Open Cell 則受供應吃緊影響，漲幅較大，預期 10 月面板總體供需仍緊張、結構性缺貨顯著，價格維持上漲。

從尺寸分析，群智指出，21.5、23.8 吋因供需仍較為吃緊，加上品牌廠旺季備貨需求強勁，估 10 月模組價格漲幅達 0.2-0.7 美元、Open Cell 價格維持 0.8-1 美元漲幅，27 吋價格則估持平。

筆電方面，群智指出，品牌廠積極為第 4 季旺季促銷拉貨，終端市場需求強勁，包含教育 Chromebook、商務產品皆供不應求，預期低階 TN 產品維持上漲，中高階 HD TN 漲幅則落在 0.4-0.8 美元，主流 IPS 產品價格 10 月也將維持 0.3-0.4 美元漲幅。