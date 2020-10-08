無薪假單周驟降5271人 製造業受惠拉貨潮睽違4個月首度跌破萬人

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 7 日，共 596 家、12710 人實施，單周驟降 5271 人，將近 3 成，創疫情爆發以來的最大減幅，家數也劇減近 4 成，其中，製造業單周減近 2000 人，也是 5 月下旬以來首度回到萬人之下，顯示 8、9 月電子業拉貨潮，帶動就業環境改善。

根據財政部統計，我國出口擺脫疫情陰霾，在電子零組件、資通訊與視聽設備產品大幅成長的支撐下，8、9 月出口值高達 311.7、307.1 億美元，分別創下歷年單月新高及次高的紀錄。製造業受到景氣回溫的激勵，本期無薪假跌破萬人，來到 8785 人，較上周減少 1886 人。

就四大工業來看，根據統計，民生工業從 1580 人下滑至 619 人，減幅高達 6 成；金屬機電工業則從 4274 人減至 3109 人，減幅為 27%；不過，化學工業因日前油價低檔、需求低迷，營運仍受衝擊，無薪假約增 200 人，來到 4318 人，並超越重災區金屬機電工業；資訊電子工業也較上周略為增加，來到 739 人。

此外，批發及零售業無薪假也明顯改善，較上周減少 1073 人，來到 1814 人；運輸及倉儲業也下滑至 676 人，減幅達 6 成。

以旅行社為主的支援服務業，雖然仍受到邊境管制的影響，無法接待國外出接團，但交通部觀光局已受理員工薪資及營運資金補貼申請，因此，無薪假從上周的 931 人驟降至 552 人，實施家數也從 90 家減至 61 家。

截至 7 日，實施無薪假事業單位降至 596 家、12710 人，單周驟降逾 5000 人，從地區來看，以服務業為主的台北市，單周減少 1800 多人改善最多；其次為運輸及倉儲業為主的桃園市，單周減少 1500 多人；彰化縣雖較上周略為下滑，但製鞋龍頭寶成全球營運遭受巨大衝擊，短期難以改善，因此，彰化無薪假人數 3128 人為最台之冠。