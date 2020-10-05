9月我製造業PMI創2年半來新高 六大產業近1年半來首見全數擴張

中華經濟研究院今 (5) 日公布 9 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 來到 57.7%，較上月續揚 1.7 個百分點，不僅連 4 月上揚，也是連 3 個呈現擴張 (高於 50%)，並創 2018 年 3 月以來最快擴張速度，且六大產業 PMI 是 2019 年 5 月以來首次全數呈現擴張。

製造業對未來半年展望 創 8 個月來新高

同時，中經院調查製造業「未來六個月展望」指數已連 2 月呈現擴張，指數續揚 5.1 個百分點至 58.6%，創 2 月以來最快擴張速度，包括電子暨光學產業 (57.3%)、基礎原物料產業 (61.5%) 和交通工具產業 (69.6%) 皆為擴張，指數分別續揚 4.2、5.9 和 7.1 個百分點，其中，交通工具產業未來展望指數創 2014 年 9 月以來最快擴張速度，反映汽車新車上市和交車加快。

中經院院長張傳章說明，9 月 PMI 持續擴張，反映年底旺季效應的提前拉貨、蘋果新機上市，以及 5G 建置等需求。

9 月 PMI 的 5 項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張。

其中，新增訂單指數已連 2 月維持在 60.0% 以上的擴張速度，指數來到 61.4%；生產指數續揚 2.1 個百分點至 61.3%，連 3 月擴張；人力僱用數量指數續揚 1.5 個百分點至 54.0%，創 1 月以來最快擴張速度；供應商交貨時間已連 11 個月呈現上升，指數續揚 3.6 個百分點至 58.7%；而存貨指數已連 2 個月擴張，且指數續揚 2.7 個百分點至 53.3%，創 2019 年 5 月以來最快擴張速度；全體製造業已連續 4 個月回報客戶存貨為過低 (低於 50.0%，低於客戶當前所需)，惟本月指數回升 0.6 個百分點至 42.5%。

圖表：中經院提供。

中經院表示，六大產業 PMI 是 2019 年 5 月以來首次全數呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業 (66.1%)、電子暨光學產業 (62.4%)、食品暨紡織產業 (61.0%)、化學暨生技醫療產業 (57.8%)、基礎原物料產業 (56.9%) 和電力暨機械設備產業 (51.0%)。

非製造業 NMI 連 4 月擴張 營造暨不動產業擴張速度最快

另外，9 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 已連續 4 個月擴張，惟本月指數由 2014 年 8 月創編以來最快擴張速度 (59.4%) 回跌 3.8 個百分點至 55.6%。

NMI 的 4 項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間持續上升。

八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業 (64.1%)、運輸倉儲業 (63.4%)、批發業 (59.3%)、零售業 (56.9%)、教育暨專業科學業 (56.6%) 和資訊暨通訊傳播業 (52.5%)，僅住宿餐飲業 (38.6%) 與金融保險業 (48.5%) 則轉為回報緊縮。

張傳章說明，金融保險業轉緊縮，主要是因低利率和股市回跌等因素。

非製造業對未來半年展望 創 8 個月來新高

展望未來，全體非製造業「未來六個月展望」指數已連續 4 個月呈現擴張，且指數攀升 2.4 個百分點至 54.5%，創 2 月以來最快擴張速度，共六大產業回報未來六個月展望為擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業 (71.9%)、運輸倉儲業 (66.1%)、批發業 (57.6%)、資訊暨通訊傳播業 (53.3%)、教育暨專業科學業 (53.1%) 與零售業 (52.2%)；僅住宿餐飲業 (36.4%) 與金融保險業 (46.0%) 則回報未來六個月展望呈現緊縮。