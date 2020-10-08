9月我國CPI連8個月負成長 反映三大類商品價格走跌

主計總處今 (8) 日公布我國 9 月消費者物價總指數 (CPI) 年跌 0.58%，已連續 8 個月下跌，且跌幅較 7 月的 - 0.33% 擴大，主計總處說明，主要是因油料費、燃氣、菜價等下跌，再加上旅館住宿費、國內旅遊團費和通訊費調降所致，而前三季我國 CPI 平均年跌 0.3%，不過，由於核心 CPI 仍漲 0.24%，暫無通縮疑慮。

圖表：主計總處提供。

圖表：主計總處提供。

就 7 大類別來看，仍以交通及通訊類年跌 3.33% 最多，主計總處說明，油料費下跌 16.49%，通訊費也跌 1.90%，不過，機票價格已轉為上漲 3.26%，抵銷部分跌幅。

教養娛樂類跌 1.44%，則是受疫情影響，使業者調降旅館住宿費和國內旅遊團費，分別下跌 12.24%、4.88%。

圖表：主計總處提供。

另一方面，由於蔬菜和水果去年同期比較基期較高，價格分別下跌 13.69%、2.29%，導致食物類跌 0.73%。

按商品性質別觀察，商品類下跌 1.34%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 跌 2.48%，半耐久性消費品漲 0.74%，耐久性消費品漲 0.43%；服務類漲 0.10%，其中，運輸費、外食費各漲 1.96%、0.69%，娛樂服務則跌 4.47%。

觀察鄰近主要國家 (地區)，前 8 月我國 CPI 年跌 0.27%、新加坡跌 0.2%，日本漲 0.3%，南韓漲 0.5%，香港漲 0.9%，中國漲 3.5%。