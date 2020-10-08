馬斯克：明年Model Y將搭載新電池 但仍存「巨大生產風險」

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三 (7 日) 宣布，特斯拉柏林超級工廠將於明年開始生產的 Model Y 車型，將搭載新款 4680 電池與結構性電池組，不過試驗期間可能會伴隨「巨大生產風險」。

馬斯克周三 (7 日) 於推特上宣布，柏林超級工廠計劃明年生產的 Model Y 車型將搭載新結構電池組，包含新推出的 4680 電池。不過他表示：「新技術在柏林上線也意味著巨大風險，等新技術被驗證核可，Fremont 與上海的工廠也將在 2 年內導入新技術。」

如此一來，馬斯克的推文暗示在 4680 電池提早生產下，特斯拉也將提高 Fremont 實驗工廠的電池產量，並計劃在明年年底之前達到 10 GWh 的年產能。

馬斯克還指出，特斯拉希望將磷酸鋰鐵電池 (LFP) 大量用於中程汽車和固定式儲存上，這將有助於節省特斯拉成本，且能進一步改善其對環境的影響。

特斯拉新電池將擁有較大圓柱型電池，可以儲存更多能量並且更易於製造，且該電池成本較前一代電池減少一半，此新型電池的問世對於 2030 年電池產量提高近 100 倍的目標顯得至關重要。

除了加州的工廠外，特斯拉上海的超級工廠為推動新車交貨的主力，主要負責亞洲區新車交貨，是目前美國以外唯一一座營運中的汽車製造廠。

位於柏林負責新車型與電池的超級工廠目前仍在興建當中，預計明年將投入生產行列。