電金傳齊揚 台股「積」昂飛越季線 漲155點收12704點

美國總統川普病情好轉迅速出院，提振市場信心，亞股今 (6) 日一片歡呼，台股在熱錢行情簇擁下，由台積電領軍，半導體族群買盤熱絡，電金傳齊揚，帶動指數攻克季線、月線關卡，終場上漲 155.95 點，收在 12704.23 點，成交值放大至 1635.06 億元。

蘋概三王今日走勢分歧，權王台積電股價回神，上漲 1.6%，來到 439.5 元，市值回升至 11.39 兆元；股王大立光受華為禁令影響，9 月營收不如預期，股價續破底，終場跌逾 2%，收 3220 元，創 1 年 10 個月來新低；鴻海一路在平盤附近遊走，終場收小漲。

IC 設計指標股聯發科表現穩健，終場漲 0.6%；股后矽力 - KY 今日再獲買盤湧入，強勢拉出第 2 根漲停，創歷史次高價，法人看好業績可望旺到年底。其他千金股方面，信驊、譜瑞 - KY 股價同步大漲 3-5%，祥碩則是由紅翻黑。

其他權值股普遍走揚，台塑四寶受惠國際油價強彈，股價上漲逾 1%；金融股也回穩，國泰金、富邦金、玉山金等均在盤面上表現；不過，聯電、日月光投控、華碩及可成等相對較弱勢。

受惠平板、筆電需求暢旺，面板供不應求，友達及群創股價修正後，今日重獲法人青睞，皆爆量大漲逾 3%；Micro LED 也跟著水漲船高，晶電、隆達大漲逾半根停板；觸控模組雙雄 GIS-KY 與 TPK-KY 股價同步走揚。

新能源題材仍是市場焦點，其中，太陽能廠元晶亮燈漲停，茂迪、達能都漲逾半根停板；風電族群的上緯投控同步攻上漲停。此外，9 月車市買氣爆發，帶動汽車族群走勢，裕隆漲近 5%，中華、和泰車、裕日車也都有 2-3% 的漲幅。