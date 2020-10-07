泰昇-KY營運Q2落底 Q3營收回升到4.63億元

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 今 (7) 日公布 9 月營收 1.69 億元，年減 6.89%，月增 6.68%；第三季營收 4.63 億元，季增 8.08%，年減 7.22%，超越公司內部預期；同時，原物料成本也恢復到正常水準，估第三季毛利率及獲利水準，都將持續維持高檔。

泰昇 - KY 今年前 9 月營收 13.9 億元，年減 2.3%。泰昇 - KY 主管表示，原預計第三季為今年營運谷底，但實際情況較預期為佳，甚至優於第二季，其原因主係第三季受惠於主要市場消費力道逐步恢復，消費者已適應後疫情時代對生活之影響，公司也同步加強產品行銷力度，推動第 3 季營收逐月走高；另一方面，原物料成本也已恢復正常水準，估計第三季毛利率及獲利水準將持續維持高檔。

展望第四季，泰昇將準備迎接東協市場紙尿褲傳統旺季，依照往年經驗營收將再逐月墊高，且隨著未來世界經濟重返正軌，以及美中衝突加劇引發之全球供應鏈快速轉移，將大力拉動東協國家經濟及消費市場重回高成長。

泰昇 - KY 在新事業佈局方面，醫療口罩將於第四季正式量產並透過現有通路銷售，公司也已規劃其他醫療產品線，以因應東協國家及其外銷市場龐大需求。