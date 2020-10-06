吉茂9月、Q3營收雙創新高 Q4訂單能見度高

汽車零組件大廠吉茂 (1587-TW) 今 (6) 日公布 9 月合併營收達 1.93 億元，月增 18.07%，年增 45.12%，續創單月新高，第三季單季營收達 5.12 億元，年增 28.28%，也創單季新高，展望第四季，吉茂訂單能見度仍高，營運可望再向上。

吉茂說明，今年受惠美國市場訂單移轉和美中貿易戰，客戶詢問度提高，兩岸產能已全數開出，9 月對主要市場持續加快出貨，帶動營收再創新高。

展望第四季，吉茂表示，訂單能見度仍高，除了汽車水箱供應，第四季也開始進行汽車冷凝器的試單生產，明年除了水箱、冷凝器雙產品同歩供應市場，再加上與 Denso 集團的冷凝器產能和訂單移轉效益，以及兩岸產能提升，樂觀看待後市營收成長。

吉茂南京廠已新添購 1 座釺銲爐，預計第四季試產，明年量產，月產能可再增加 6-8 萬顆。

吉茂長期深耕美國市場，過往積極開發新客戶並堅持提升品質、不與同業削價競爭，吉茂認為，效益已開始發酵，加上 Denso 集團長期訂單挹注與品質要求，長期偏多看待。

法人看好，隨著吉茂向天津 Denso 移轉現有的冷凝器生產設備，Denso 並附帶美國、東南亞、中東市場一年 12 萬顆的 AM 冷凝器訂單，南京廠明年營收大幅成長可期，挹注營收新成長動能。