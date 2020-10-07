【群益投顧】聯家軍火力全開，台股量縮價穩蓄勢待發

一、盤勢分析

川普推特發文停止新一輪刺激方案的談判直到選後，而在數個小時前，聯準會主席鮑爾才敦促國會通過更多財政支撐措施，此舉動令美國經濟復甦蒙上陰影，周二美股尾盤急轉直下，台股早盤因為美股的回檔跟著拉回，但拉回見到積極買盤，晶圓雙雄台積電 (2330)、聯電(2303) 翻紅，大盤短暫下跌回測月季線，又快速拉抬至均線上方，央行檔不住新台幣漲勢，明顯感受到近兩周中秋、雙十連假效應已經淡化，市場投資信心回籠，從聯發科 (2454) 強勢站回季線可看出端倪，資金回歸電子主流已提前卡位雙十節後的行情。

二、盤勢預估

雖然近期低價股、節能概念股的表現都還算不錯，但是要幫助台股走出盤整區間，還須半導體和蘋概股開始有所表現，10 月 13 日即將發表 iPhone12 的蘋果新品發表會，明天大立光 (3008) 法說也要拼利空出盡，以及下周台積電 15 日舉行法說會，都將是短線牽動大盤走向的關鍵因素，而今天半導體權值股台積電、聯電、聯發科等領軍，助攻加權指數守穩所有均線之上，但大盤仍然是價漲缺量，或許等待國慶假期結束，指數就會補量轉強。

MOSFET 受惠居家辦公、遠距商機，帶動 NB、Chromebook 拉貨力道強勁，九月營收報喜，富鼎 (8261)、大中(6435) 月營收均改寫歷史新高，早盤放量強攻漲停，杰力 (5299)、尼克森(3317) 也急拉大漲。中芯禁令生效後，傳出 MOSFET 缺貨漲價題材，不過，MOSFET 族群過往漲勢延續性不佳，布局還是要更小心。

至於聯電 (2303)8 吋晶圓產能吃緊，也是中芯禁令受惠股，毛利與產品組合都有進一步優化的空間，某家歐系外資目標價喊至 45 元，而聯詠(3034) 非手機業務進展快速，抵銷手機衰退壓力，目前面板驅動 IC 供不應求，順利調漲產品價格，某家美系外資目標價上修至 319 元。聯發科 (2454) 則有港系外資力挺，目標價維持在 1200 元，股價大漲逾半根停板，最高達 658 元強勢回歸季線之上。

而近期盤勢是低價股當道，低價搭上蘋果概念更值得留意，新搭載血氧濃度感測器的 Apple Watch Series 6 全球熱賣缺貨，力麗 (1444) 打進編織錶帶供應鏈，在今天又上漲 2.7%，創波段的新高點。同時供貨光敏二極體和 LED 的光磊(2340)，則是上漲 2.47%，下午舉行法說會，如果可以突破 25 元大關，前方可望萬里無雲。

三、強勢股

電子：

富鼎 (8261)、聯發科 (2454)、南亞科 (2408)、聯電 (2303)、聯詠 (3034)。

非電子：

欣陸 (3703)、台橡 (2103)、萬海 (2615)、佳凌 (4976)、力麗 (1444)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據