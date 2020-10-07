IMF總裁：全球經濟已較6月好轉 但復甦之路漫漫

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 週二 (6 日) 表示，全球經濟前景已較 6 月時慘澹情況好轉，因此將微幅上調 2020 年全球 GDP 預期，但也警告災難尚未結束，經濟復甦為漫漫長路。

受制於防疫封鎖措施，IMF 6 月時預測，今年全球 GDP 將萎縮 4.9％，創下 1930 年代經濟大蕭條以來最大縮幅，不過，由於第 2 季和第 3 季經濟表現優於預期，IMF 表示，下週報告將微幅上調今年的增長預期。

Georgieva 表示：「情況沒有預期那麽糟，我們現在預測，今年 2、3 季的經濟發展都比預期還要更好。」並稱經濟狀況優於預期的主要原因在於「非常規政策措施」。

Georgieva 解釋，各國政府為家庭和企業提供約 12 兆美元的財政支持，加上央行紛紛祭出前所未有的貨幣政策，以維持市場信貸流動，這有助於支撐企業營運。

不過，從反面來看，龐大的刺激措施導致政府債務飆升。IMF 數據顯示，今年全球公共債務佔 GDP 比重將達到 100%，寫下歷史新高。

由於破產數提升加上市場估值過高，風險依舊處於高位，許多國家因此變得更加脆弱，為了應對嚴峻的產出及收入損失，龐大的財政措施帶動部分國家債務水平上升。

Georgieva 表示：「全球經濟正在從這場危機深淵中復甦，但距離災難結束還非常遙遠，如今所有國家均面臨著漫漫長路，這條艱難的攀途將相當漫長、坎坷且充滿不確定性，且容易遭受挫敗。」

她認為，若新冠肺炎疫苗和療法取得重大進展，可能進加快攀升速度，但也可能變得更糟，尤其當疫情再度崩潰，她呼籲各國不應過早撤銷財政及貨幣支持，以免導致大規模破產及失業風險攀升。

IMF 預估，2021 年全球將出現「部分且不平衡」的經濟復甦，該組織 6 月時估 2021 年全球經濟增長率為 5.4％。