外資看好台光電營運年複合成長率達20% 首評買進、目標價185.5元

台光電 (2383-TW) 積極擴充產能，並由手機板應用擴張到 5G 基地台用板，營運前景獲外資看好，美系外資最新報告指出，看好台光電 2020-2022 年的營運年複合成長率將達 20% ，首評「買進」，目標價為 185.5 元。

台光電去年稅後純益 32.41 億元，每股純益為 10.14 元，美系外資預估，台光電今年每股純益將達 11.19 元、2021 年 13.25 元、2022 年 16.19 元。

美系外資看好，台光電受惠 5G 智慧型手機成長，並受惠 5G 基地台、伺服器及網通 CCL 需求推升，估 2020-2022 年獲利年複合成長率將達 20%。

美系外資預期，隨著 5G 智慧型手機出貨增加，在家工作需求成長，及 mini LED 等，推動台光電智慧型手機業務 (目前佔營收比重 25-30%) 增加，估台光電 5G 智慧型手機市占將超過 80%，由於 5G 手機主板面積比 4G 多出 10-20%，平均售價增加，營運同步成長。

台光電 9 月營收以 26.15 億元再度改寫歷史新高紀錄，月增 0.97%，年增 13.09%，9 月出貨持績暢旺，主要來自基礎建設網通類產品，包含高速低信號損失材料，及新手持式裝置 HDI 無鹵素環保材料等高階產品貢獻。台光電第三季營收 74.74 億元，也創新高，季增 18.62%，年增 7.15%，前 9 月營收為 196.83 億元，較去年同期 180.83 億元成長 8.85%。

台光電為因應需求，近幾年逐步擴建產能，除昆山廠月產能 135 萬張，中山廠月產能 95 萬張，桃園 / 新竹廠月產能 65 萬張，今年第一季黃石廠已順利量產月產能 30 萬張，9 月再增月產能 30 萬張並已進入量產，合計到年底黃石廠會增加月產能 60 萬張，集團月產能將達 355 萬張。

台光電今年上半年稅後純益 15.91 億元，年增 38.84%，每股純益達 4.98 元，居專業銅箔基板每股純益之冠。