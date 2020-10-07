【袁志峰專欄】大市升勢全面 強化投資信心

10 月 7 日推介 - 招商局港口 (144), 上日收市 $8.33

1) 股市前景

恒指連升 3 日，累積漲幅 3.0%，表現優於預期。昨日主板總市值按日升 1.7%，遠高於恒指及國指升幅的 0.9%，反映大市升勢全面，並涉及新舊經濟板塊，顯示市場信心逐漸強化。筆者對本月股市較波動的判斷不變，建議短線操作策略為趁回調吸納，不宜高追。科技、消費及新能源股份連續 2 日跑贏大市，仍可重點關注。

今天推介是招商局港口 (144) ，該公司為國營企業，主要從事港口開發和營運，投資遍及 25 個國家地區的 41 個港口。今年上半年，完成集裝箱吞吐量 5487 萬 TEU，同比增長 0.6%，7 月及 8 月同比增長加速至 14.8% 及 13.5%，而今年首 8 個月同比增長 4.1%，反映港口業務三季度開始復甦。股價於 9 月 26 日跌至 7.75 元，創逾 10 年新低，昨日回升逾 5%，技術走勢良好。今年上半年，經常性盈利按年跌 31% 至 14.1 億元或每股盈利 0.45 元，估計下半年盈利環比有所改善，假設全年經常性盈利為每股 0.9 元，預測市盈率約 9.2 倍。現價市賬率為 0.35 倍，估值偏低，建議買入，目標價以 0.4 倍市賬率計算為 9.3 元，止損價 7.8 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 127 點，早盤漲幅擴大，最多曾升 237 點，收報 23981 點，升 212 點或 0.9%。成交額按日跌 6% 至 868 億元。港股通暫停交易。

藍籌股 37 升 9 跌 4 持平。吉利汽車 (175) 及藥明生物 (2269) 分別漲 6% 及 5%，是升幅最大成份股。其次是瑞聲科技 (2018)、舜宇光學(2382) 及碧桂園 (2007) 升 3.5%-4.5%。中國銀行 (3988) 和領展 (823) 是表現最差成份股，皆跌逾 1%。

大型科技股漲跌不一。美團 (3690) 及小米 (1810) 分別漲 5% 及 3%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數升 3.4%，成份股 27 升 2 跌 1 持平。微盟 (2013) 漲逾 8%，是升幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、金山軟件(3888)、FIT HON TENG(6088)、恒騰網絡(136)、中芯國際(981) 及阿里健康 (241) 皆升逾 7%。阿里巴巴 (9988) 是表現最差成份股，跌 0.7%。

板塊方面，手機、半導體、軟件、汽車、食品、醫藥、物管、港口、水泥、黄金及太陽能股跑贏大市。中國軟件國際 (354) 升 11%。長城汽車 (2333) 升 9%。百威亞太 (1876)、農夫山泉(9633) 及康師傅 (322) 漲 5%-7%。協鑫新能源 (451) 及保利協鑫 (3800) 升 8%-9%。龍源電力 (916) 及金風科技 (2208) 升 4%-5%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升 5%-6%。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數下跌，主要因川普總統將停止財政刺激方案談判直至大選結束。道指收報 27772 點，跌 375 點或 1.3%。標指跌 1.4%，納指跌 1.6%。美匯指數升 0.3%，收報 93.75。現貨金價跌 1.9%，收報 1876 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元匯價再度觸發強方兌換保證，金管局再度入市承接美元，向市場沽出 11.6 億港元。本港銀行體系總結餘周四升至 2676 億港元，較 9 月底多 241 億港元。(信報)

美國商務部公布，美國 8 月貿易逆差為 671 億美元，為 2006 年以來的最高水平。期內，進口總額增長 3.2%，至 2390 億美元，出口總額上升 2.2%，至 1719 億美元。服務貿易順差降至 168 億美元，為 2012 年以來的最低水平。(信報)

5) 新股訊息

嘉和生物 (6998) 暗盤大漲 31.7%，至 31.6 元，以招股價上限每股 24 元定價計算，每手 500 股賬面賺 3800 元，招股期內孖展利息較貴、計息長達 8 日，認購該股的 259 張「頂頭槌飛」恐蝕息收場，料每張損手逾 2.8 萬元，是一個月內，繼福祿控股 (2101) 及樂享互動 (6988) 兩隻超購逾千倍的 IPO 之後，第三隻「頂頭槌飛」恐蝕錢的新股。(信報)



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