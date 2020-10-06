【富蘭克林】全球經濟仍有持續改善跡象，股債ETF均獲資金淨流入

彭博資訊 ETF 統計：資金回流 ETF，美國與全球股票型吸金

投資人對於美國有望祭出新一輪財政刺激政策寄予樂觀預期，輔以中國經濟數據利多，提振近週市場投資氣氛，惟全球新冠肺炎疫情嚴峻、美國總統川普與其夫人確診，略壓抑投資信心。近週股債型 ETF 資金多數呈現淨流入格局，依據彭博資訊統計，截至 2020/10/2 過去一週 ETF 基金淨流量顯示，整體股票型 ETF 資金近週淨流入 77.47 億美元，其中主要流入全球與美國股票型 ETF，近週分別獲資金淨流入 22.73 億與 20.31 億美元，日本股票型 ETF 獲 16.96 億美元資金淨流入，中國股票型 ETF 亦獲 6.54 億美元資金淨流入，反觀歐洲股票型 ETF 遭資金淨流出 3.42 億美元、拉美股票型 ETF 遭小幅資金淨流出 100 萬美元。(附表一)

富蘭克林證券投顧分析，距離美國總統大選僅餘不到一個月時間，選舉相關訊息預期將更加牽動市場情緒，美國總統川普夫婦染疫消息即增添市場不確定性，惟川普染疫也可能成為敦促美國國會兩黨加速協商新一輪財政刺激的觸媒，且中國等新興市場經濟復甦趨勢持續，輔以低利率環境仍有利於風險性資產表現。富蘭克林證券投顧建議，面對未來一個月的市場波動環境，投資人不妨做好資產配置，納入高評等債券及美國平衡型基金，降低投資組合波動，並透過分批加碼及定期定額策略佈局長線趨勢明確的股市，靜待不確定性釐清後的漲升行情。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，面對未來的經濟發展趨勢，企業需要增加對於數位轉型的投資以實現提升企業營運效率、更好地協助企業了解及服務客戶、合作夥伴，使企業更具競爭力，依據研究機構 IDC(2020/5) 預估，2020 年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出約 1.3 兆美元，如此全產業的數位轉型浪潮將為科技產業帶來龐大商機。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡 ‧ 麥可羅指出，為了應對疫情，生技製藥公司前所未見地緊密合作，積極投入疫苗及治療藥物研發，本次公共衛生危機更突顯出生技產業的潛藏價值，目前藥物開發活動已逐步恢復到疫情前的水準，併購活動過去幾週也見回溫。長期而言，受惠全球人口高齡化推升醫療需求，生技製藥公司積極投入研發以及新藥創新浪潮之結構趨勢加持，樂觀看待生技產業中長期投資前景。

亞洲股市外資動向與陸股北上 / 南下資金

中國經濟數據利多輔以對於美國新一輪刺激政策的樂觀預期輔以帶動亞股走揚，然而過去一週外資於亞股多呈現淨賣超格局，泰股遭外資淨賣超 2.24 億美元，馬來西亞、南韓與印度股市分別遭淨賣超 1.31 億、1.1 億與 1.09 億美元，僅台股獲外資資金青睞獲 4.5 億美元淨買超。滬港通北上資金淨流出 40.77 億人民幣、南下資金淨流入 32.1 億人民幣。(附表三、四)

過去一週債券型 ETF 多數獲資金淨流入，整體固定收益型 ETF 資金淨流入 61.07 億美元，其中主要淨流入美國固定收益型 ETF，金額為 51.16 億美元，全球固定收益型 ETF 獲 7.98 億美元淨流入，新興市場固定收益型 ETF 獲淨流入 3.55 億美元，新興 (當地貨幣) 固定受益型 ETF 遭資金淨流出 5100 萬美元；以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF，近週資金淨流入 43.98 億美元，高收益債券 ETF 資金近週淨流入 2.66 億美元。(附表五)

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債投資需求穩固，除受惠全球愈來愈多的伊斯蘭債基金成立之配置需求，去年五個波灣國家部份伊斯蘭債券獲納入摩根大通新興市場債指數成份中，吸引被動認購需求，跨國組織伊斯蘭開發銀行所發行的 AAA 級債券，亦持續有來自海外央行的穩定需求。

新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。高收益債券基金警語：由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。

本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。

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