【袁志峰專欄】不宜高追 趁回調吸納

10 月 6 日推介 - 波司登 (3998), 上日收市 $2.69

1) 股市前景

美國總統病情好轉推升隔晚美股，預期恒指今日可繼續做好，技術阻力位於 24000 點。估計本月股市較波動，建議短線操作策略為趁回調吸納，不宜高追。科技、消費及新能源股昨日跑贏大市，可重點關注。

今天推介的波司登 (3998) 是中國第一羽絨品牌，過去 3 個財年，收入及盈利復式增長率分別達 21% 和 45%。現價相當於市盈率 22 倍，股息率約 3.3 厘，估值吸引。股價昨日升 12%，成交量激增，呈技術突破。建議買入，目標價 3.05 元，止損價 2.50 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 580 點或 2.5%，已是全日高位，隨即從高位急跌 364 點見全日低位，企穩後窄幅震盪，收報 23767 點，升 308 點或 1.3%。成交額按日跌 6% 至 926 億元，沽空比率升至較高水平的 16.7%。港股通暫停交易。

藍籌股 31 升 17 跌 2 持平。中國人壽 (2628)、恒隆地產 (101) 及滙豐控股 (5) 皆漲逾 4%，是升幅最大藍籌。其次是友邦保險 (1299) 及九龍倉置業 (1997)，皆升逾 3%。吉利汽車 (175) 及舜宇光學 (2382) 是表現最差藍籌，分別下跌逾 4% 及 2%。

大型科技股全線上升。阿里 (9988) 及騰訊 (700) 漲幅逾 2%。京東 (9618)、美團 (3690) 及小米 (1810) 升逾 1%。恒生科技指數升 0.1%，成份股 12 升 18 跌。金蝶國際 (268) 升 3.5%，是表現最好成份股。美國制裁中芯國際 (981) 令半導體股受壓，華虹半導體 (1347)、中芯國際 (981) 及恒騰網絡 (136) 是跌幅最大成份股，瀉 5%-6%。

板塊方面，大型科技、香港金融及地產、餐飲、食品、體育用品及新能源股跑贏大市。協鑫新能源 (451)、保利協鑫 (3800) 及信義光能 (968) 分別急升 16%、12% 及 6%。龍源電力 (916) 升逾 5%。海底撈 (6862)、周黑鴨 (1458) 及中國食品 (506) 漲逾 5%。安踏體育 (2020) 及李寧 (2331) 分別漲逾 5% 及 7%。半導體、手機、濠賭、汽車及煤炭股下跌。兗州煤業 (1171) 瀉 13%。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升。道指收報 28148 點，升 465 點或 1.7%。標指升 1.8%，納指升 2.3%。美匯指數跌 0.4%，收報 93.48。現貨金價升 0.7%，收報 1913 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國供應管理協會 (ISM) 公布，9 月非製造業指數由 8 月的 56.9 升至 57.8，市場預期為 56.3。(信報)

IHS Markit 公布，歐元區 9 月服務業採購經理指數 (PMI) 由 8 月的 50.5 跌至 48，高於初值的 47.6。期內，綜合 PMI 終值跌至 50.4，接近榮枯分界線 50，也低於 8 月的 51.9。(信報)

5) 個股訊息

碧桂園 (2007) 公布，連同合營公司和聯營公司，9 月合同銷售額約 646.3 億元人民幣，按年增加 25.3%。(信報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/