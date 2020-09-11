〈中華電拚5G〉5G機房架構首亮相 可提升三大網路優勢

中華電 (2412-TW)5G 機房首度對外亮相，董事長謝繼茂表示，5G 機房參照國際趨勢，採用 C-RAN(中央化管理) 機房架構，未來將具備三大優勢，包括基地台集中管理降低成本與故障率、每年能節省 20% 用電量及提升網路品質。

NCC 今日率團參訪中華電 5G 機房，中華電指出，4G 基地台為分散式架構，由 RRU (電波收發單元)、BBU (信號處理單元) 及天線組成；5G 基地台則採取 C-RAN 架構，BBU 可集中在同個機房管，將信號傳送至各基地站的電波收發單元 (RRU)，提供用戶 5G 網路服務。

左一、二為 4G 基地台，右一為 5G 基地台。(圖: 中華電提供)

謝繼茂補充，BBU 集中在機房管理後，若有基站故障，其他基站可立即救援，因此，4G、5G 過度期間，用戶不會有斷網問題，也不會因地點人群過多，網路出現壅塞情形；另外，由於目前 5G 基地台仍採 5G 疊加在 4G 上的 NSA(非獨立組網) 架構，透過 C-RAN 架構，基地台的管理營運成本、用電量將可大幅降低。

行動通信分公司協理賈仲雍指出，目前中華電在全台建置近 3000 座基地台，目標明年底前達到 4000 座基地台，其中，一座中型 BBU 機房，約可處理 25 座基地台，大型 BBU 機房則可以處理逾 60 座基地台。

中華電表示，C-RAN 為未來行動網路技術發展趨勢，國際電信商包括北美 Verizon、日本 Soft Bank、南韓 SKT 等均採用 C-RAN 方式建置 5G 網路。