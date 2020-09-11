〈中華電拚5G〉上調行動通訊資本支出10% 全年將突破百億元

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (11) 日表示，為響應政府政策，5G 基地台建置計畫將從 5 年縮短至 3 年完成，因此今年行動通訊資本支出將增加 10%，同時調整其他項目金額，全年資本支出估仍落在 307 億元左右。以中華電今年行動通訊資本支出 97 億元來看，全年將逼近 110 億元。

中華電衝刺 5G 相關建設，今年全年資本支出估達 307 億元，創近 6 年新高，其中，行動通訊支出約 97 億元、5G 比重更達 6-7 成。

謝繼茂指出，為配合政府 5G 基地台加量、加速原則，建置時程計畫從 5 年縮短至 3 年，目前全台 5G 基地台數量逼近 4000 座，年底有望接近 5000 座，預計明年底前將建設 8500 座，涵蓋六都核心區、都會區、高鐵沿線、各縣市捷運及大專院校，隨著建設腳步加速，預期行動通訊資本支出將增加 10%。

謝繼茂說，雖然初期採購基地台價格昂貴，近期價格已逐步調降，但此因素已納入考量，因此維持 3 年 5G 資本支出約 600 億元。

台灣大投資 5G 也不手軟，今年二度追加 5G 資本支出，全年資本支出由原訂的 144.66 億元，增加至 203.98 億元，對此，謝繼茂指出，對於同業資本支出不便多評論，但中華電提早布局 5G，無論是開台時間、基地台採購時程上均早於同業。

針對 5G 用戶方面，謝繼茂表示，隨著蘋果新品發表會在即，據內部統計，約有 3 成 4G 用戶在等待 5G 版本 iPhone 上市；目前中華電約有 10 萬 5G 用戶，年底前 30 萬 5G 用戶有望達陣，此外，若達到百萬用戶時，ARPU(每用戶平均收入) 有望顯著提升。

謝繼茂指出，目前用戶對於 5G 仍追求「速度」，加上 5G 殺手級應用、垂直應用服務尚未顯現，預期還需要 2 年時間，垂直應用服務才會發酵。