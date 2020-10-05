數位身分證明年7月全面換發 三縣市元旦起率先試辦

內政部原定今年 10 月換發數位身分證 (New eID)，但受新冠肺炎疫情影響而延宕，內政部今 (5) 日表示，預計明年 7 月啟動全面換發作業，內政部長徐國勇進一步指出，澎湖縣、新竹市及新北市部分地區，將從明年元旦起小規模試辦。

徐國勇今天前往立法院內政委員會列席報告並備質詢。對於外界關注的數位身分證換發進程，根據書面報告指出，內政部規劃在明年 1 月至 6 月進行小規模試行換發作業，明年 7 月將全面換發。

徐國勇說明，明年元月起，將在澎湖縣、新竹市先行試辦，而新北市正在推動門牌整編作業，有 20-30 萬人需要換發身分證，因此，板橋、中和部分地區也會順勢納入換發數位身分證。

至於立委關切的資安疑慮，徐國勇指出，數位身分證晶片作業系統、資通產品須符合國家安全標準，須達到「資通安全管理法」規範，且製卡委由中央印製廠辦理，將在獨立安全場地進行印製，並受內政部嚴格監督，晶片則是由台積電 (2330-TW) 代工生產。

徐國勇強調，晶片產製私密金鑰須在晶片中自行運算產生，確保私密金鑰無法匯出、重製，任何人都無法取得該私密金鑰，更不會被製卡廠商所掌握。

此外，在數位身分證全面上路前，內政部也會舉辦「神秘客」、「賞金獵人」競賽，來找出數位身分證漏洞並進行改善。