OANDA本週外匯市場看點（2020年10月05日〜10月09日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣之間的強弱圖來看，澳元，英鎊和新西蘭元相對堅挺，而美元，日元和瑞士法郎則疲軟。



據報導，在週末特朗普總統被新冠肺炎感染，在短期內出現買進日元、美元等情況，但持續時間不長，在收盤前逐漸又恢復。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

川普總統的身體狀況，總統大選的下落

川普總統上週末宣布了被新型冠狀病毒感染。將來，注意力將集中在疾病狀況的報告，例如病情恢復或惡化，以及對未來討論和總統選舉時間表的影響。

根據報告的內容，外匯市場也可能陷入以美元為中心的不穩定局面，因此似乎有必要關注最新報告。

Fed 主席鮑爾演講，ISM 非製造業商業狀況指數

在美國，Fed 主席鮑威爾將發表演講，並宣布 ISM 非製造業商業條件指數。

由於上述川普總統感染的大量材料，本週的影響可能會受到限制，但可能是未來美國貨幣政策線索的內容和結果將做出敏感反應。

歐盟 - 英國貿易談判

歐盟和英國之間的貿易談判尚未填補空白，並且仍不確定，但是任何額外的談判內容，包括主要評論，都將可能帶來英鎊和歐元敏感做出反應。假設有正面和負面報導的可能性，似乎需要採取靈活的應對措施。

澳洲聯儲

澳大利亞將舉行澳洲聯儲董事會。市場預測的重點是保持政策利率不變，但有些人則預測降息。

此外，前幾天，澳洲聯儲官員發表了抑制澳元升值的評論，因此，注意力集中在聲明中對澳元水平的描述上，結果公佈時澳元不穩定。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元持續堅挺，上漲至 105.80 附近後，週末出現了一些下跌。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於近期下跌影響持有賬面損失的買入持倉少許增加，下跌持續的話，這些持倉的止損，以及反彈時止盈賣出都會增加，似乎可以考慮上漲受阻的情況依然存在的可能。

從 OANDA 掛單數據圖表看，價格上方限價賣出掛單很多，上漲似乎受阻。

另一方面，賣出持倉在近期阻力位 105.80 為止形成很多持倉，價格突破這些位置的話，止損買入會增加，可能會推動上漲的可能。

在整體走勢來看，最高價上漲突破中，下方 104.00 附近持續稱為支撐位，下跌時能否守住 104.00，以及在上漲突破最高價時能否突破高位線寄近期最高價等，以此來尋求行情走勢。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元雖然上漲回升至 1.17 附近，但是此後上漲也受壓，持續了疲軟走勢。



從 OANDA 持倉數據圖看，由於持續平緩推移，近期區間內形成的持倉很多，其中由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉少許增加。



因此，下跌持續時，要小心這些持倉止損。但是，在同一水平上形成的賣出持倉也比較多，下跌時止盈買入可能也會增加。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元持續走強，並且接近 1.3 附近。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於持續堅挺推移，持有賬面損失的賣出持倉增加，最高價上漲的話，這些止損買入可能會增加，似乎依然有上漲空開。



此外，近期疲軟走勢持有賬面損失的買入持倉也少許增加，在上漲時止盈賣出，下跌時，這些止損賣出可能會增加。



本週，在關注價格能否上漲突破 1.3 關口，以及下跌時能否守住低位線及近期支撐位等，以此來尋求反彈持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元持續反彈，一度回升至 0.72 附近。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於反彈影響，持有賬面損失的賣出持倉增加，最高價上漲突破的話，這些持倉的止損買入可能增加。



另一方面，上週由於下跌，持有賬面損失的買入持倉也有餘留，上漲時這些持倉止盈賣出可能成為上漲受壓的因素。



上週末反彈持續放緩跡象，本週在關注最高價能否上漲突破，下跌時能否守住低位線及近期支撐位位置等，以此尋求反彈持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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