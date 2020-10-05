全球數據持續改善 川普染疫添變數？

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國總統候選人第一輪辯論落幕，美國房市、就業數據亮眼，然而後續總統川普傳出確診新冠肺炎與刺激方案未打破僵局，壓抑美股漲勢，漲勢由 2.5% 收斂至 1.5%；

2. 英國擬再實施封鎖令，以防止第二波疫情爆發，歐盟大規模刺激政策也面臨推遲風險，然而歐元區對經濟信心恢復較預期快，歐股上漲 1.7%。

新興市場

1. 中國 9 月製造業與非製造業採購經理人指數來到 51.5 和 55.9，皆雙雙優於預期，原先傳出可能出現違約風險的大型債券發行人中國恆大，與部分投資人達成協議後減低部分風險，中國股市上漲 2.6%；

2. 油價下跌為近期受通膨高升的印度紓壓，儘管印度財政赤字上升至 109%，印度政府維持下半財年的擴張性財政刺激政策不變 ，印度股市上漲 3.5%。

債券市場

1. 美國 10 年期政府債券殖利率由 0.65% 上升到 0.70%，引起美國政府債券下跌 0.3%；

2. 隨著全球股市修正暫停，風險債券利差收斂，全球高收益債券上漲 0.9%，新興市場債券上漲 0.3%。

原物料、匯率

1. 美元指數下跌 0.8%，美國總統染疫，為後續美國政治添上不確定性，黃金價位上漲 2.1%；

2. 進入用油淡季，且市場前景不確定性上揚，石油價格下跌 7.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/10/05（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/02）

資料來源: Bloomberg，2020/10/05（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/10/02）

三大市場關鍵事件及分析

1. 通縮壓力大，歐元需轉弱

德國 9 月物價年增率從 - 0.1% 降至 - 0.4%，今年以來下滑幅度來到 2%，若歐洲央行不干預匯率，歐洲經濟有陷入通縮的風險。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/9/30。

2. 四處開戰場，土耳其里拉慘

亞美尼亞與亞塞拜然爆發衝突，謠傳土耳其偷偷派兵介入，土耳其與周邊多數鄰居都有衝突，土耳其里拉回到 2013 年以來的貶值趨勢，未來通貨膨脹率恐再度飆升。

資料來源：Bloomberg、Google Map，「鉅亨買基金」整理，2020/9/30。

3. 中國恆大事件，亞洲債務好危險？

亞洲最大垃圾債券發行人中國恆大，8 月份文件中面臨潛在違約風險，令亞洲美元債券遭到拋售。然而公司債務網交錯且巨大，出問題將危及中國信用市場，政府或相關機關必得出手相救。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2020/9/30。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/09/30。

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