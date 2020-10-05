元大原油正2淨值累積下跌9成 依法申報下市

元大投信發行的元大 S&P 原油正 2(00672L-TW)10 月起恢復適用期信 ETF 清算規定並達到下市門檻，元大投信今 (5) 日依規定公告，元大 S&P 原油正 2 因近 30 日平均淨值已較發行淨值累積下跌 9 成，依法應終止期貨信託契約，因此將向主管機關申報清算下市。

元大投信公告指出，元大 S&P 原油正 2 最近 30 個營業日的基金平均淨值，較其最初單位淨值累積跌幅達 90%，已達終止期貨信託契約條件，依此發布公告。該投信將依金管會今年 3 月 19 日金管證期字第 1090335155 號令及該基金期貨信託契約第 33 條規定辦理，申報基金下市。

元大投信統計，截至 9 月 30 日止，元大 S&P 原油正 2 最近 30 個營業日 (今年 8 月 19 日至 9 月 30 日) 的基金平均淨值為新台幣 0.83 元，已符合應申報清算規定，元大投信將依規定申請終止期貨信託契約。

但元大投信強調，該基金非一經申請終止契約就立刻下市清算，仍有必要的下市清算作業期間，於該作業期內仍可以交易。本案將待核准後，再進行辦理後續終止上市及清算程序等事宜。

據金管會估算，此檔基金確定下市清算，就應向金管會及證交所申請，而清算所需作業時間預計是 1 至 1 個半月，因此預期 11 月中下旬左右元大 S&P 原油正 2 ETF 就會正式下市。