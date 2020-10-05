玉山銀數位金融發威 亞洲影響力品牌奪金融業第1名

玉山銀行於 2020《經理人月刊》「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」榮獲金融業第 1 名，排名較去年躍升 37 名，顯示玉山持續創新、提升顧客體驗的經營成果獲得肯定。

玉山銀行長期投入金融創新，提供顧客優質的金融體驗，近 3 年數位活躍顧客成長逾 5 倍，目前各項產品（信用卡、貸款、基金、外匯… 等）數位銷售佔比均超逾 6 成以上，其中線上辦理外幣定存或買賣外幣更高達 98%。為提升顧客服務體驗，於今年 (2020) 上半年首創 58 秒內可以撥款的「e 速貸」，並獨家推出透過大數據協助顧客減法投資的「基金 e 指選」，持續推出創新數位產品服務。同時於 7 月以 e.Fingo 數位品牌，串聯深受顧客喜愛的玉山行動銀行、玉山 Wallet、e 指系列服務，打造顧客完整數位旅程。

「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」由《經理人月刊》與 EOL 東方線上消費者研究集團、日經 BP 顧問公司合作，在台調查六大產業共 140 個品牌，透過四大指標評量企業的品牌力。於前 30 名入榜的國內外知名品牌，玉山是唯一的金融業者，尤其在「便利實用」與「創意革新」評比表現亮眼。

《經理人月刊》特別指出，玉山近兩年透過數位金融及信用卡布局持續創新及提升顧客體驗，是品牌排名提升關鍵。運用即時綁卡、即時核卡兩大專利，玉山 Wallet 不僅是便利的行動支付 App，也讓顧客輕鬆管理信用卡帳務。今年市場環境雖受疫情影響，然而玉山銀行信用卡逆勢成長，於金管會資料顯示截至 7 月底年度發卡數及簽帳的成長率皆名列市場第 1，展現由心占率拓展市占率的成效。

玉山的經營績效深獲國內外肯定，近期獲頒全球金融《Global Finance》2020 年「台灣最佳銀行」大獎、《The Banker》2020 年「台灣績效最佳銀行」、並於 2020 年 6 月獲得 Cheers 雜誌「品牌數位好感度」最喜歡 / 最欣賞的銀行第 1 名。此次再度獲獎《經理人月刊》「Brand Asia 亞洲影響力品牌調查」金融業第 1 名的殊榮，玉山銀行表示，未來玉山將持續打造全方位的創新產品與服務，提供顧客更好的金融體驗與價值。