〈美股早盤〉波音領漲 道瓊早盤漲逾240點、那指費半均漲逾1%

美股主要指數週四 (1 日) 集體高開，道瓊工業指數漲 240 點或 0.9%，波音 (BA-US) 以 3% 漲幅領漲，那斯達克指數與費半均漲逾 1%，標普 500 指數漲近 1％。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週三 (30 日) 表示將與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 進行紓困方案協商，儘管稍早表示對於協商前景感到樂觀，在經歷 90 分鐘的對談後，依舊未能達成新一輪紓困方案協議。

梅努欽表示，川普政府不會接受民主黨人提出的 2.2 兆美元刺激方案，他希望能達成接近 1.5 兆美元的協議，並稱與眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 的對談仍將持續。

在缺乏共和黨支持下，眾議院推遲 2.2 兆美元紓困方案的表決時程。

白宮幕僚長梅多斯 (Mark Meadow) 表示，川普政府已向眾議院民主黨人提出價值 1.5 兆美元以上的紓困方案，其中包含向航空業提供 200 億美元的援助。

消息帶動航空股開盤走揚，美國航空 (AAL-US) 漲 2.28％，達美航空 (DAL-US) 漲 1.54％，西南航空 (LUV-US) 漲 1.44％，聯合航空 (UAL-US) 漲 1.04％。

經濟數據方面，週四 (1 日) 盤前公布美國上週失業金數據，截至 9 月 26 日當週，美國初領失業金報 83.7 萬人，略優於預期的 85 萬人和修訂後前值 87.3 萬人，續領失業金數據亦有所進展，不過隨著申請數停滯在較高水平，勞動力市場復甦已明顯降溫。

接下來，美國供應商管理協會 (ISM) 將在台北時間 22:00 公佈 9 月 ISM 製造業 PMI 數據。

截至台北時間四 (1 日)21 時許：

道瓊指數上漲 241.88 點或 0.87%，暫報 28023.58 點

那斯達克上漲 134.85 點或 1.21%，暫報 11302.35 點

標普 500 上漲 32.25 點或 0.96%，暫報 3395.25 點

費半上漲 40.08 點 1.79%，暫報 2284.20 點

台積電 ADR 上漲 1.48% 至每股 82.27 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.709%

紐約輕原油下跌 3.01% 至每桶 39.01 美元

布蘭特原油下跌 0.10% 至每桶 40.91 美元

黃金上漲 0.57% 至每盎司 1906.30 美元

美元指數下跌 0.17% 至 93.770 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

百事可樂 (PEP-US) 早盤上漲 0.58％，至 139.41 美元。

2020 年 Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：180.9 億美元，年增 5%，高於 Refinitiv 預期的 172.3 億美元

淨利：22.9 億美元，年增 9%

EPS：1.65 美元，高於去年同期的 1.49 美元，高於 Refinitiv 預期的 1.49 美元

高盛 (GS-US) 早盤上漲 0.13%，至 201.24 美元。

《彭博》引述知情人士透露，疫情期間暫緩裁員後，為應付高額成本及營收放緩壓力，高盛 (Goldman Sachs) 計劃重回裁員行列，擬裁減員工總數 1%，約 400 個職位。

對此，高盛發言人 Pat Scanlan 回應稱，該公司決定以輕度方式進行裁員。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 2.48％，至 439.63 美元。

《彭博》引述消息人士稱，特斯拉宣布下調陸產特斯拉 Model 3 售價，將扣除政府補貼後售價降至人民幣 24 萬 9,900 元，減價幅度近 10%。

據上述報導，陸產特斯拉 Model 3 將採用寧德時代生產的無鈷電池「碳酸鋰鐵 (LFP) 電池」，幫助降低電動車生產成本，以拉抬中國市場銷售。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月核心 PCE 指數年增率報 1.6，預期 1.5%，前值自 1.3% 上調至 1.4%

美國 8 月核心 PCE 指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值自 0.3% 上調至 0.4%

美國上週 (9/26) 初領失業金報 83.7 萬人，預期 85 萬人，前值自 87 萬人上調至 87.3 萬人

美國上週 (9/19) 續領失業金報 1176.7 萬人，預期 1220 萬人，前值自 1258 萬人下調至 1274.7 萬人

美國 8 月個人支出月增率 0.8%，預期 0.7%，前值 1.9%

上圖為美國個人收入月增率，下圖為美國個人支出名目月增率 (圖：Zerohedge)

台北時間晚間 21:45 將公布美國 9 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 53.5

台北時間晚間 22:00 將公布美國 9 月 ISM 製造業 PMI，預期 55.9，前值 56

華爾街分析：

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「美財長梅努欽的最新提議，規模肯定較參議院共和黨人提議來得更大，且基本上符合市場想法，白宮和華爾街顯然對此抱有希望。」

西太平洋銀行 (Westpac) 外匯分析師 Sean Callow 表示：「雙方取得很大進展，這些措辭具有一定和解意味，我認為我們正接近達成目標，達成協議將提振股市，並可能影響外匯交易，同時提振高風險貨幣，進而打壓美元。」