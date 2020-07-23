美中關係緊張 中國醞釀祭稀土牌價格飆漲 中釉、康普引關注

美中外交關係緊張，加上近日中國政府也下發新的稀土限採政策，市場關注中國恐以「稀土牌」反制美國，帶動稀土價格飆漲，中國稀土概念股率先反應，今 (23) 日平均漲幅高達 5% 以上，法人看好，國內業者如中釉、康普等可望因此受惠。

中國自然資源部與工信部近日下發通知，今年將繼續控制稀土礦開採總量，全年全國稀土礦開採總量控制指標為 14 萬噸，年增 6.1%，在美中關係陷入緊張之際，中國政府動作引起市場關注。

法人分析，若中國真的對美國斷供稀土，市場將出現缺口，推動價格飆升，目前國內稀土概念股包含中釉握有稀土料源；另外，康普 (4739-TW)、光洋科 (1785-TW) 則是回收精煉轉賣，都將可望因此受惠。

今日中國稀土概念股如五礦稀土 (000831-CN)、盛和资源 (600392-CN) 大漲 6-7%、廣晟有色 (600259-CN)、北方稀土 (600111-CN) 也有 4% 左右的漲幅。

稀土泛指包含鑭、鈰、鐠、釹等 17 種化學元素的土壤，舉凡智慧手機、醫療器材、液晶螢幕顯示、光學鏡頭零件、電動車、航太軍工等都必須用到稀土；而中國稀土儲量占全球 35-40%，產量更占全球 60% 以上，美國稀土供應在很大程度上依賴中國。

其實，中國政府早在去年貿易戰協商陷入瓶頸時，也多次強調自己是全球最大儲量國以及生產國，當時也帶動相關稀土概念股獲得資金追捧。