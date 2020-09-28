〈金融建言白皮書〉厚植台股市場 金融總會提5招助威

金融總會今 (28) 日發表「109 年金融建言白皮書」，其中，針對台股發展，建請研議強化我國證券集中市場及櫃買市場運作功能，厚植資本市場發展，並提出掛牌募資彈性化等五大具體建議作法。

金融總會指出，蔡英文總統於今 (2020) 年 7 月 31 日出席「2020 台灣資本市場論壇開幕式」時表示，面對未來，政府規劃打造臺灣成為「亞洲高階資產管理中心」。金管會推出「財富管理新方案」，透過法規鬆綁，開放更多元化的金融商品和服務，相信可以擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來到臺灣，為臺灣資本市場注入新活力。

金融總會進一步表示，臺灣資本市場具有兩大優勢，第一，法規透明、審查快速有效率，持續吸引優質企業在臺掛牌；第二，體質健全，交易秩序穩定透明、殖利率高，本益比與市場流動性表現優於鄰近資本市場，持續吸引外資來臺投資，交易動能強勁。在全球股市受到疫情影響之際，台股前一波價量齊揚，創下歷史新高。

不過金融總會提醒，面對國際經濟情勢瞬息萬變，包括美中貿易衝突的後續影響，疫情導致全球供應鏈的重組，都帶來很多變動，也創造了很多新的機會，如何把握這些全新的挑戰和機會，強化臺灣資本市場功能，擴大市場規模，成為當前的重要任務。因此於此次白皮書中建請通盤研議如何再一步精進我國證券集中市場及櫃買市場運作功能。

為了厚植資本市場發展，金融總會也提出 5 大具體建議作法如下：

1、掛牌募資彈性化：例如鬆綁掛牌條件及募資規定、研議中小企業板協助中小企業募資、並參考瑞士交易所推動理財商品掛牌。

2、交易制度靈活化：例如推廣分戶帳以強化資本市場基礎建設、開放具一定資格的外資可以用其持有的外幣為擔保品進行資金融通買台股、整合資券規定活化資金券源的運用、活絡 ETN 交易 (納入定期定額、信用交易及零股交易之標的)、整合權證交易資訊及權證資訊揭露平台以便利投資人查詢權證相關資訊、鼓勵造市、活絡盤中零股交易及建構證券期貨市場大數據中心，以營造金融創新環境鼓勵業者創新商品等。

3、證券商發行商品資本計提合理化：例如證券商發行 ETN 風險計提合理化。

4、宣導台股特色：對國人強化宣導台股基本面穩健、高殖利率等台股優勢。

5、鼓勵國人買台股：例如針對國人定期定額持有台股達一定年限提供獎勵金或獎品。