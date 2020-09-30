台灣去年總工時2028小時 全球第4高、亞洲僅次新加坡

隨著時代進步，縮短工時已成為未來發展趨勢，勞動部公布最新國際勞動統計，台灣去年總工時為 2028 小時，較前一年減少 5 小時，全球排名持平第 4，在亞洲國家中則排名第 2，僅次於新加坡。

根據國際勞動統計，2019 年就業者平均每年工時最高的為新加坡，共計 2324 小時，其次分別為墨西哥 2137 小時、哥斯大黎加 2060 小時，台灣則為 2028 小時，排名第 4。

以亞洲排名來看，我國主要貿易競爭對手韓國以 1967 小時年總工時位居第 3，同時也是全球排名第 5，比台灣少了 61 小時；日本 1644 小時位居亞洲第 5，比台灣少 384 小時。

勞動部指出，勞工的休閒生活日漸受到重視，我國法定工時於 2001 年實施每二週不超過 84 小時、2016 年起每週不超過 40 小時。

根據統計，台灣全時就業者主要工作每週經常工時，由 2017 年 42.3 小時略減至 2019 年 42.2 小時，低於韓國、日本；部分工時者由 2017 年 17.6 小時略升為 2019 年 18.4 小時，高於韓國、低於日本。

台灣產業以製造業為大宗，去年平均月工時為 175.1 小時，較前一年減少 0.9 小時，略低於韓國的 175.9 小時，此外，製造業員工的月加班工時也從前年的 15.1 小時，下滑至 14.3 小時，顯示勞工的工作條件逐漸改善，工作與生活越來越趨於平衡。