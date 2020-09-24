小型、微型企業撐不住 全台無薪假攀至893家、17009人

勞動部今 (24) 日公布最新一期減班休息 (無薪假) 統計，截至 23 日止，共計 893 家、17009 人實施無薪假，單周淨增 53 家、144 人，人數較上周變動不大，其中，部分大型製造業有減緩的趨勢，但越來越多小型、微型企業撐不住，也加入施行無薪假。

根據勞動部統計，本期無薪假來到 17009 人，重災區製造業情況持續改善，目前已降至 10263 人，單周減少 129 人，其中以民生工業下滑 469 人最多，來到 1466 人；金屬機電工業增加 237 人，共計 4172 人，為全台無薪假人數最多的行業。

其他行業方面，由於邊境仍未開放，國際觀光客來不了，使得批發及零售業、住宿及餐飲業、支援服務業等營運持續受影響，無薪假人數均略為上升，分別來到 2882 人、1388 人、748 人。

勞動部指出，本期以台北市無薪假增加幅度較大，顯示仰賴觀光客行業的營運仍艱困，部分大型製造業減緩實施無薪假，但有不少小型、微型企業也開始實施無薪假，如會展業、廣告業等。

行政院日前提出紓困 3.0 方案，經濟部、交通部均編列預算補助受疫情衝擊的艱困企業，包括薪資及營運資金補貼，但立法院尚未開始審查預算案，業者疾呼，希望能盡快通過並撥款。