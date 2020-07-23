美食外送超夯 信用卡每月消費突破200萬筆 每月刷卡逾5億元

為積極推動大數據應用，聯卡中心早在 2016 年建構「信用卡交易統計及分析資料」平臺，近日更進一步完成「餐飲外送平臺信用卡消費大數據分析」，根據分析顯示，餐飲外送平臺每月信用卡消費筆數屢創新高，從 2018 年 10 月的 24 萬餘筆，至 2019 年 9 月已突破 200 萬筆，呈現爆炸式成長，每月餐飲外送平台的信用卡消費金額也已經超過 5 億元。

餐飲外送平台儼然是新興共享經濟中，最佳實務的商業模式之一，隨著數位時代蓬勃發展，民眾的生活型態也隨之改變，消費者不再是打電話叫外送，只需片刻滑滑手機，透過平台 APP 選擇喜歡的餐廳及菜色，於線上下單並進行支付，即可快速享受到美食，這也讓餐飲外送平台市場規模不斷擴增。

由於餐飲外送平台業者競爭激烈，業者紛紛推出免運費、消費折扣券及信用卡刷卡優惠等搶客，因此我國主要餐飲外送平台的交易規模也呈現高仰角的增長趨勢，近一年每月信用卡消費筆數 (外送訂單數) 屢創新高，金管會表示，據聯卡中心大數據分析，餐飲外送平臺每月信用卡消費筆數自 2018 年 10 月的 24 萬餘筆，至 2019 年 9 月已突破 200 萬筆，呈現爆炸式成長，另外每月信用卡消費金額亦從 2018 年 10 月未達新臺幣 1 億元，至 2019 年 9 月已超過 5 億元。

餐飲外送平臺的平均單筆消費金額以小額交易為主，200 元以下的訂單占比近五成，500 元以下占比則高達九成；另平均每卡消費 2 至 5 次占比已超過三成，6 至 15 次則占比二成多，二者合計已然超過五成。

以持卡人帳單地址進行消費次數分析，臺北市及新北市的消費筆數占比合計接近六成，顯示雙北持卡人最愛利用餐飲外送平台服務。更進一步分析，六都其他地區均呈現成長趨勢，特別是台南市持卡人成長 6 倍以上，可以看出六都除雙北以外地區的消費者也越來越能夠接受及用餐飲外送平台的服務。

若以消費族群來看，餐飲外送平臺 45 歲以下的持卡人為最主要的消費族群，其中 25 至 35 歲年齡層的持卡人消費筆數占比約五成，35 至 45 歲之持卡人次之，整體 45 歲以下持卡人占比達九成，顯示年輕及青壯年族群最能接受餐飲外送平臺的服務。

餐飲外送平臺男性持卡人使用的比例約為四成，女性持卡人約為六成，倘就平均單筆消費金額來看，男性約為 308 元，女性約為 295 元，整體而言差異並不大。

金管會表示，由聯卡中心的此項分析可以看出目前餐飲外送平台以信用卡小額支付的方式，已成為國人消費支付使用的普遍方式。未來聯卡中心亦將持續更新不同類型的研究，提供各界應用與整合，創造信用卡資料附加價值。