信用卡吹環保風 綠色消費加碼還給優惠

環保意識抬頭，信用卡消費也吹起綠色風潮，包括星展、玉山銀行都有類似信用卡商品，以星展銀行來說，除標榜卡片製作材質講究環保外，還針對綠色消費給予優惠回饋。

星展銀行今 (13) 日宣布推出「星展 eco 永續卡」，卡片材質採用可生物分解的 PLA，在刷卡優惠部分，國內消費 1.5%、海外消費 2.5%，且沒有回饋天花板上限，配合政府振興，7 月 15 日起到 12 月 31 日止，國內外消費回饋率同步拉高至 3%。

綠色消費部分，「星展 eco 永續卡」也針對大眾運輸、共享汽機車與電動機車等提供刷卡優惠，其中新戶在核卡後 30 天內使用一卡通加值可享 20% 回饋；刷卡支付共享汽機車租用費，也有額外 5% 現金積點加碼回饋，每期回饋上限 200 點。

另外，電動機車部分，「星展 eco 永續卡」支付電動機車充電、換電資費，享額外 5% 現金積點加碼回饋，每期回饋上限 100 點。

玉山銀行在 2016 年取得金融業首張「碳足跡標籤認證」， 2017 年再度榮獲「碳足跡減量標籤」及「PAS 2060:2014」碳中和認證，為國內第一家同時通過國家級與國際級雙重認證的信用卡。2019 年更進一步擴大至全系列信用卡碳標籤認，目前旗下每張全系列信用卡皆為「零碳信用卡」。

玉山銀行表示，卡友可透過環保集點平台，不論搭乘大眾運輸工具、購買綠色產品皆可累積綠點點數，累積的綠點可以折抵環保產品及生態遊憩場所的支出費用。