考慮效仿Fed？拉加德暗示調整通膨目標框架

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 認為，美國聯準會 (Fed) 的通膨策略值得研究，暗示可能效仿聯準會的通膨目標框架，對現有目標進行重大調整。

拉加德週三 (30 日) 出席法蘭克福的一場會議表示：「身處在當前的低通膨環境，與 2003 年相比，我們擔憂的情況已經不同，這需要體現在我們的通膨目標中。」她表示，在一段時間內彌補低於目標水平的通膨政策，可能作為央行政策審查的一部份。

拉加德稱道：「若上述策略可行，則可強化貨幣政策在面對下限時穩定經濟的能力，因為央行對於通膨超過目標的承諾，有助於提高市場通膨預期，並降低實質利率。」

2003 年以來，歐洲央行長期將通膨目標設定在「低於但接近 2％」的水平，以解決物價大幅上漲的擔憂。然而受制於疫情和低油價，目前央行更擔心物價漲勢緩慢，這可能影響到近期的央行政策審查結果。

今年 8 月，美國聯準會率先宣布「平均通膨目標」政策框架，允許通膨率在一段時間內超過 2％水準，以達到平均 2% 的通膨目標，並暗示短期內不太可能調整利率。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 當時表示，推高通膨的政策可能不如眾人預期，但他認為，長期低迷的通膨率可能對美國經濟構成嚴重風險。

歐洲統計局 (Eurostat) 本月初公布歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 初值，已從 7 月的年增 0.4％跌至負區間，年減率報 0.2％，為 4 年來首度下滑，核心 CPI 也創下歷史新低，低落的通膨水準已引發歐洲官員關注。

針對拉加德發言，德意志銀行 (Bundesbank) 總裁 Jens Weidmann 認為，央行決策者在改變策略時仍須謹慎，同時警告大規模購債計劃可能模糊貨幣政策和財政政策間的界線。

法蘭西銀行 (Bank of France) 總裁 Francois Villeroy de Galhau 則表示願意讓通膨率升至央行設立目標上方。

根據歐洲央行最新預測，2022 年的通膨率平均僅達 1.3％，遠低於當前設立水準。