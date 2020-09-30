〈美總統選舉辯論〉辯論有看沒懂？ 五大構面看雙方態度與立場

美國總統辯論於周三 (30 日) 落幕，儘管外媒對這場辯論批評「一片混亂」、「讓美國難堪」、「沒有亮點」等言論，但兩方辯論中仍有幾處能觀察雙方對各面向的態度與表現，以下就五構面整理辯論中雙方立場。

對中國態度

中國問題方面，拜登維持政策主軸，主張關稅危害美國，並抨擊川普關稅政策，表示川普實行的關稅戰並未如川普所願解決貿易逆差問題，反而因此造成更多貿易赤字。

川普也維持對中國一貫強硬態度，並話鋒一轉，重申中國是疫情的元兇，批評拜登先前反對川普對中國實行旅遊禁令，表示這才會對美國造成更嚴重的傷害。

經濟與政見

經濟方面，川普提到，在中國散播疫苗前，美國經濟表現非常優異，美國在他任內建立了歷史性的經濟成長，因為他的功勞，增加了美國近 70 萬的工作，並指責歐巴馬時代放棄了美國製造業，且未給予美國人任何好處。

拜登則反擊，斥責川普浪費了歐巴馬時期建立的經濟基礎，川普任內使美國更疲弱、分裂且暴力，並說他之前擔任副總統時，帶領美國從低谷復甦，更強調若實行「買美貨」經濟計畫，將能為美國帶來 1 兆美元的經濟成長。

政見方面，拜登一度忘記健保政策細節，更意外脫口表示他不支持綠色新政，表示隨著社會的前進，綠色新政會自行付出代價，與先前的論調，以及其副手暨綠色新政共同發起人賀錦麗 (Kamala Harris) 的立場有所背離。

選舉、大法官推舉與法律問題

郵寄選票一直是川普對這次選舉最大切入點，這次辯論該議題再次被搬上檯面討論，川普依舊質疑該制度對選舉結果的影響，並批評這將使選舉後幾個月都無法得到選舉結果。

在美國最高法院 (SCOTUS) 大法官推舉上，川普提出參議院、白宮以及正式提名 Amy Coney Barrett 等優勢，並極力推舉處理選票的疑慮，拜登未對 SCOTUS 的推舉多所回應，僅轉向健保、墮胎等議題。

至於未來法律制度上，拜登表示，在正義的法治下，人民才能受到公平對待，隨後也提到反對多撥款預算給美國警察，與先前他堅持的論調有所不同。

種族議題

被問及未來 4 年種族議題時，拜登表示，美國存在系統性的種族歧視，抨擊川普的白人至上主義，並實行狗哨政治 (dog whistle) 試圖引起激起種族主義。

川普則表示，種族主義正在撕裂社會，他不允許這事發生，並譴責白人至上主義，聲稱近期舉動僅就治安的問題做處理，還針對拜登過去提出的《超級掠奪者》法案，斥責拜登對黑人的處理也有問題。

交互攻訐

整場辯論也包含川普的納稅問題，以及拜登年紀、兒子的中俄風波及民主黨社會主義化傾向，雙方連番交互攻訐下，甚至出現人身攻擊等言論，兩方交手頻頻打亂辯論時程，主持人 Chris Wallace 更是數度跳出來主持秩序。