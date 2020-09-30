中芯遭封殺影響兆易創新產能 外資看好NOR Flash最快年底前漲價

歐系外資出具報告指出，在中芯遭美國政府封殺之下，將影響兆易創新 NOR Flash 生產，而兆易創新雖可能尋求另一代工廠上海華力微協助，但華力微產能恐無法滿足其需求，預期 NOR Flash 最快今年底前就會漲價，有利旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 後市。

雖然美國商務部還未正式宣布封殺中芯，但近期傳出已有多家美國企業收到來自美國商務部的信件，要求企業須先獲得許可證，才能出貨給中芯。對於中國媒體質疑該消息的可靠性，外資在最新報告中指出，已確認有多家美國企業收到這封信，且正在研究禁令範圍及許可證申請等細節。

就中芯國際的中國客戶受影響程度來看，外資指出，中芯是兆易創新 NOR Flash 與 NAND Flash、及 MCU 與指紋感測器等產品的主力代工廠，在中芯只能仰賴非美系設備或第二來源設備供應商，以維持生產下，不確定性相當高，兆易創新將因此尋求其他晶圓代工廠協助。

外資指出，兆易創新另一個主要代工廠是上海華力微，但華力微從 2019 年起，產能利用率均維持高檔，恐無法滿足兆易創新的 NOR Flash 產能需求，預期 NOR Flash 價格將在今年底或明年漲價。

兆易創新為全球第四大 NOR Flash 廠，中芯提供其 NOR Flash 代工月產能 1 萬片，市場認為，在中芯遭到制裁下，旺宏、華邦電均可望受惠轉單，甚至可能造成 NOR Flash 市場缺貨。