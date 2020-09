中芯遭封殺影響兆易創新產能 外資看好NOR Flash最快年底前漲價

歐系外資出具報告指出,在中芯遭美國政府封殺之下,將影響兆易創新 NOR Flash 生產,而兆易創新雖可能尋求另一代工廠上海華力微協助,但華力微產能恐無法滿足其需求,預期 NOR Flash 最快今年底前就會漲價,有利旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 後市。

雖然美國商務部還未正式宣布封殺中芯,但近期傳出已有多家美國企業收到來自美國商務部的信件,要求企業須先獲得許可證,才能出貨給中芯。對於中國媒體質疑該消息的可靠性,外資在最新報告中指出,已確認有多家美國企業收到這封信,且正在研究禁令範圍及許可證申請等細節。

就中芯國際的中國客戶受影響程度來看,外資指出,中芯是兆易創新 NOR Flash 與 NAND Flash、及 MCU 與指紋感測器等產品的主力代工廠,在中芯只能仰賴非美系設備或第二來源設備供應商,以維持生產下,不確定性相當高,兆易創新將因此尋求其他晶圓代工廠協助。

外資指出,兆易創新另一個主要代工廠是上海華力微,但華力微從 2019 年起,產能利用率均維持高檔,恐無法滿足兆易創新的 NOR Flash 產能需求,預期 NOR Flash 價格將在今年底或明年漲價。

兆易創新為全球第四大 NOR Flash 廠,中芯提供其 NOR Flash 代工月產能 1 萬片,市場認為,在中芯遭到制裁下,旺宏、華邦電均可望受惠轉單,甚至可能造成 NOR Flash 市場缺貨。