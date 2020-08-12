永豐銀深化越南在地客群經營 聚焦企業融資、金流服務

美中貿易衝突反而讓越南經濟成長，永豐金控 (2890-TW) 資深副總經理暨永豐銀行海外業務處處長王啟志今 (12) 日表示，永豐銀行布局越南，將持續深化經營在地客群，聚焦在地、跨境企業融資與金流服務二大業務以挹注成長動能。

越南今、明年的國內生產毛額 (GDP) 成長率可望達到 4-6%；王啟志今天出席「壯闊東協 台商雄起」論壇表示，越南約有 57.6 萬家中小企業、貢獻 GDP 逾 40%，成為帶動經濟成長的重要基石，當地超過 70% 中小企業對融資租賃服務的需求強勁，且以出租或售後租回的機器設備或汽車為主；同時，證券市場總市值於去 (2019) 年達 2420 億美元，自 2016 年起年複合成長率 (CAGR) 為 24.6%，顯示越南資本市場正在崛起，可望為金融業創造更多機會。

王啟志表示，永豐將致力於開發具備在地特色的產品與服務並評估增加投資計畫。銀行將持續深化經營在地客群，鎖定上、下游供應鏈與當地中大型企業，聚焦在地、跨境企業融資與金流服務二大業務以挹注成長動能；同時，在中小企業家數持續增加及財富增長驅動資本市場崛起的趨勢中，銀行、租賃及證券等金融業均可望迎接嶄新商機。

王啟志進一步指出，因應越南穩健成長，永豐銀行於 7 月將胡志明市分行遷移至市區金融中心，預計 3 年內擴編 3 成人力，打造越南台資銀行金融服務的第一品牌，提供全方位收付款、資金調度與員工的現金管理金流服務，滿足企業營運需求。除深耕越南外，永豐銀行日前已獲主管機關同意申請設立新加坡分行，一同攜手企業前進新南向。