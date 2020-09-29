〈生技論壇〉賴清德：擬訂生技產業三大目標 朝兆元產業邁進

生物產業協會今 (29) 日舉辦 2020 會員大會暨論壇，對於台灣生物產業未來發展方向，副總統賴清德致詞提到，將為產業擬訂三大目標，包括打造生物韌性國家、打造生物科技產業，以及與 ICT 產業合作打造健康台灣，最終要讓生技成為兆元產業。

賴清德表示，以今年新冠疫情來看，口罩、疫苗、防護衣等為最基礎的防疫物資，生物產業藉由提升科技技術，保護國人、造福社會，也打造出生物韌性國家。

賴清德指出，政府推動 5+2 產業創新計畫、六大核心戰略產業，其中生技產業扮演重要角色，此外，歷屆行政院長、各部會串聯合作，針對生技產業陸續通過相關政策、資金、法規鬆綁、產品選題等議案，期盼打造完整的生物科技產業。

據衛福部統計，全台灣約有 10% 民眾臥病在床、生活不便利，賴清德認為，台灣生技研發能量強大，若與國際 ICT 廠商合作人工智慧應用、IOT 行動裝置等，能利用科技幫助醫療技術更精準，讓生技產業在創造營收成長同時，也能帶動人民健康福祉。

賴清德指出，台灣去年全年生技產業產值僅 5600 億元，年增 8.2%，雖然離兆元產業仍有努力空間，但期盼透過三大目標，能加速往兆元產業邁進。

經濟部長王美花表示，去年台灣醫療器材取得美國 510(k) 許可證，共計 61 張，包括愛因斯坦人工智慧公司開發的腦出血人工智慧判讀系統、台生材開發的泡沫人工腦膜及雃博研發的陽壓呼吸器等，均帶動台灣先進醫材進軍美國市場。

王美花指出，台灣健保醫療體系成熟，電子 ICT 產業近期陸續加入醫材領域，雖然新藥開發固然重要，但看好醫材有望成為下一個產業標的。