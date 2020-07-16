〈同欣電新廠〉客戶需求強勁 超音波感測器、低軌衛星出貨將逾倍數成長

CIS 封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (16) 日在桃園八德舉行新廠動土典禮，總經理呂紹萍指出，受惠 CIS、低軌衛星及超音波感測器放量出貨，今年將是近十年來營收成長幅度最大的一年；董事長陳泰銘更指出，明年營收至少百億元起跳。

低軌衛星方面，呂紹萍表示，去年美系客戶發射約 400 顆低軌衛星，但客戶今年已發射 480 顆，預計全年將發射 1000 顆，可望推升 RF(高頻無線通訊模組) 業績倍增。

另外，醫療產品方面，同欣電主要供應美系客戶手持式超音波感測器，隨著未來醫院將舊有大型超音波感測器，替換成手持式，有助客戶銷售增長，去年銷量約 1 萬多台，估今年將成長至 2-3 萬台，明年更上看 6 萬台，同樣逾倍數成長。

呂紹萍指出，即便今年手機銷量下滑，但受惠手機多鏡頭趨勢確立，CIS 產能持續滿載，也看好未來多鏡頭將從高階機種滲透至中階，甚至中低階，迎來新成長動能。

展望第三季，同欣電除了三大產品成長動能強勁，且本季開始將完整併入勝麗財報，以勝麗前 5 月平均營收 2.09 億元推算，下半年單月營收將達 9 億元，法人看好，同欣電單月將首次挑戰 10 億元大關。

同欣電 6 月營收 7.85 億元，月增 14.33%，年增 41.77%，第二季營收 20.62 億元，季增 5.6%，年增 13.17%，累計上半年營收 40.16 億元，年增 16.82%。