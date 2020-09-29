高速傳輸時代來臨 台廠供應鏈迎接兆元換機潮

今年受疫情影響，在家工作變成每天的日常，許多人發現，手上的電腦速度已不符需求，在歐盟、英特爾、蘋果力推下，USB4 新規格年底即將上路，將成為有線傳輸最重要的標準，台灣供應鏈可望迎接這波「兆元換機潮」。

《財訊》報導指出，在台灣，USB 供應鏈上的廠商早已賺到手軟；像是祥碩 (5269-TW)，今年前 8 月營收較去年成長 76%，創歷史新高，總經理林哲偉難掩得意地表示，我們在外接式儲存裝置市占率 99%。

另一家高速傳輸晶片大廠譜瑞 - KY(4966-TW)，專長是確保高速傳輸的資料完整，傳輸速度愈快，愈需要譜瑞的晶片，譜瑞前 8 月營收年增 2 成。另一家 IC 設計公司聯陽 (3014-TW)，也因為在高速傳輸晶片、USB 晶片布局，成為法人追捧的明星。台灣 USB 供應鏈，有完整的生態系統，因此一有最新的規格，USB 標準協會，就會到台北舉辦大會。

(財訊提供)

《財訊》報導指出，USB 的願景就是要用一個簡單的連接介面串聯各種形式的電子產品，從手機、電腦到螢幕，現在都有 USB 端子；另一個重點是，USB 要把各種傳輸需求「聲音、影像、資料、電力都能傳」一網打盡。簡單來說，以前要電源線、音源線、影像傳輸、網路訊號線，現在只要一條 USB 就能取代。

USB4 更是厲害，未來靠這一條線，就能提供最高每秒 40HB 的傳輸速度，連上螢幕，就能傳輸 8K 影像，連電源線都省了，這條線還能同時幫你的筆電充電。USB4 標準成為未來的超級傳輸介面，可望帶來巨大的換機潮，市場都在期待，台灣 USB 供應鏈，將出現一波銷售榮景。