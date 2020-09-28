凱投宏觀仍舊看好黃金 調升年底目標價至2000美元

研究公司表示，儘管金價下跌至近兩個月低點，黃金市場的看漲情緒依然健康。

在上週發布的一份報告中，凱投宏觀 (Capital Economics) 商品分析師表示，預計年底前金價還會上漲，並調升目標價至每盎司 2000 美元，高於之前預估的 1900 美元。至 2021 年年底的目標價則是 2100 美元。

過去一週金價走勢低迷，在 COVID0-19 出現第二波疫情之下，黃金價格跌破 1900 美元，上週下跌近 5%。

凱投商品分析師 Samuel Burman 認為，黃金正在努力抵抗美元上漲勢頭，美元上週創下了兩個月高點。但由於實際殖利率的下降，終將給美元帶來壓力，從而提振金價。

Burman 指出，黃金做為資產的吸引力取決於競爭性避險資產，如美國公債的實際殖利率，但在名目殖利率下挫及通貨膨脹預期恢復之下，其實際殖利率可能暴跌。

凱投認為，隨著實際殖利率的下降，黃金價格將一直上漲到 2021 年年底。

聯準會暗示將在 2023 年之前，將利率維持在接近零，Capital Economics 表示，10 年期債券的名目殖利率將在今年年底時來到 50 個基點，並在可預見的未來維持此一水準。

Burman 表示，隨著投資者繼續在這個被疫情打擊的世界中尋找避險資產，金價將在年底前上漲。

他說：「如果不盡快控制 COVID-19，ETF 需求可能會進一步上升，這將進一步提振金價。」